الإثنين 17 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

5.4 مليار جنيه لاستكمال أعمال خط «الثورة- مطار القاهرة»

«التخطيط»: 4.9 مليار جنيه لتطوير وتحديث قطارات مترو الأنفاق

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 4.9 مليار جنيه من الاستثمارات العامة للدولة لصالح تطوير خطوط مترو الأنفاق العاملة، و5.4 مليار جنيه لاستكمال أعمال الخط الثالث "خط الثورة- إمبابة- مطار القاهرة"، خلال العام المالى الحالى 2020-2021.

-  إنشاء الخط الرابع "ميدان الرماية - مدينة نصر" بـ 3.4 مليار جنيه

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة القاهرة تشمل أيضًا تنفيذ أعمال إنشاء الخط الرابع "ميدان الرماية - مدينة نصر" بتكلفة 3.4 مليار جنيه، واستكمال تطوير قطارات الخط الثاني "القاهرة/ الجيزة-القليوبية" بتكلفة 917 مليون جنيه، واستكمال تطوير قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق بتكلفة 597 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ الدراسات الإنشائية للخط السادس الذي يربط بين القليوبية - القاهرة بتكلفة 70 مليون جنيه.

- 772 مشروعا تنمويا في القاهرة بـ 46.5 مليار جنيه

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة القاهرة يصل لـ772 مشروعًا، وقيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 2020-2021 تبلغ 46,5 مليار جنيه بنسبة زيادة 41% على خطة عام 2019- 2020، التي تمثل 18% من الاستثمارات العامة الموزعة، حيث تم توجيه استثمارات بقيمة 10,9 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 23,5%، ويخص قطاع النقل 11,8 مليار جنيه بنسبة 25,3%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم قبل الجامعي 4,5 مليار جنيه بنسبة 9,7%، ويخص قطاع التنمية المحلية 3,4 مليار جنيه بنسبة 7,3%، وقطاع التعليم العالي  3,4 مليار جنيه بنسبة 7,2%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 12,5 مليار جنيه بنسبة 26,9%.

يذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020-2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين، وقيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.

التخطيط مشروعات مترو الأنفاق تطوير الخطة الاستثمارية قطارات

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف موقف «التحسين» فى الثانوية العامة

السعودية تعلن شروط استئناف السفر مع مصر

الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 33

«جنايات الفيوم» تحيل سيدة وخطيب ابنتها وصديقه للمفتي في واقعة قتل زوجها

رئيس الوزراء: «تحيا مصر» سيتولى جمع المساهمات لتوفير لقاحات كورونا

الزمالك يزاحم الأهلي على "سفيان رحيمي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وصول جرحى التصعيد الإسرائيلى من غزة لتلقى العلاج.. وفلسطين تشكر مصر

أمريكا توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل

قوات الاحتلال تغتال القيادي في حركة الجهاد حسام أبو هربيد