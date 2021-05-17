«التخطيط»: 4.9 مليار جنيه لتطوير وتحديث قطارات مترو الأنفاق

5.4 مليار جنيه لاستكمال أعمال خط «الثورة- مطار القاهرة»

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 4.9 مليار جنيه من الاستثمارات العامة للدولة لصالح تطوير خطوط مترو الأنفاق العاملة، و5.4 مليار جنيه لاستكمال أعمال الخط الثالث "خط الثورة- إمبابة- مطار القاهرة"، خلال العام المالى الحالى 2020-2021.

- إنشاء الخط الرابع "ميدان الرماية - مدينة نصر" بـ 3.4 مليار جنيه

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة القاهرة تشمل أيضًا تنفيذ أعمال إنشاء الخط الرابع "ميدان الرماية - مدينة نصر" بتكلفة 3.4 مليار جنيه، واستكمال تطوير قطارات الخط الثاني "القاهرة/ الجيزة-القليوبية" بتكلفة 917 مليون جنيه، واستكمال تطوير قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق بتكلفة 597 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ الدراسات الإنشائية للخط السادس الذي يربط بين القليوبية - القاهرة بتكلفة 70 مليون جنيه.

- 772 مشروعا تنمويا في القاهرة بـ 46.5 مليار جنيه

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة القاهرة يصل لـ772 مشروعًا، وقيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 2020-2021 تبلغ 46,5 مليار جنيه بنسبة زيادة 41% على خطة عام 2019- 2020، التي تمثل 18% من الاستثمارات العامة الموزعة، حيث تم توجيه استثمارات بقيمة 10,9 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 23,5%، ويخص قطاع النقل 11,8 مليار جنيه بنسبة 25,3%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم قبل الجامعي 4,5 مليار جنيه بنسبة 9,7%، ويخص قطاع التنمية المحلية 3,4 مليار جنيه بنسبة 7,3%، وقطاع التعليم العالي 3,4 مليار جنيه بنسبة 7,2%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 12,5 مليار جنيه بنسبة 26,9%.

يذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020-2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين، وقيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.