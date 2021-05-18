ننشر مواعيد المقابلات الشخصية مع المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية

كشف مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بدء مقابلات المقبولين فى المدارس اليابانية سيكون بداية من الأحد.

وأشارت المصادر فى تصريحات لـ«الدستور» إلى أن المقابلات تتضمن (مقابلة شخصية للأب والأم والطفل + نموذج من المركز القومى للامتحانات لقياس مهارات الإدراك والفهم والتفكير الناقد كمان مع العديد من الأنشطة الرياضية).

وأضافت المصادر أنه يوجد إقبال على المدارس المصرية اليابانية ببنها والزقازيق الجديدة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء الطلاب المقبولين (بشكل مبدئي) بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2022، الذين تقدموا للالتحاق بـ48 مدرسة في 25 محافظة، عبر الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية للمدارس اليابانية.

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، أنه سيتم التواصل مع أولياء الأمور هذا الأسبوع لإبلاغهم بموعد المقابلات الشخصية وينبغي اجتيازها للانضمام للمدارس، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان عن المقابلات في المدارس الجديدة تباعًا خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مقابلات المدارس التي كانت تعمل خلال السنوات الماضية.

وأكدت وحدة المدارس اليابانية أن اختيار الطلاب سيكون وفقًا للشروط المعلنة قبل فترة التقديم والأماكن المتوفرة بالمدارس.