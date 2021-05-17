الإثنين 17 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه أسيوط» تعلن حاجتها لشغل وظيفة محصل قارئ بالعمولة

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن حاجتها لشغل وظيفة (محصل قارئ بالعمولة)  بمركز ومدينة بلاط بقطاع الوادى الجديد طبقاً للشروط المعلن عنها والمرفقة بالإعلان.
وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، حرص الشركة تجنب حدوث تراكمات فى القراءة وعدم مطابقة القراءة الموجودة بالفاتورة للاستهلاك الفعلي للعميل.
وصرح اللواء محمد أبوصغير، رئيس قطاع الموارد البشرية، أنه سيتم تسلم صور المستندات المطلوبة مع نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة والموجود بمقر الشركة بالوحدة المحلية القديم بمركز ومدينة بلاط بالدور الثانى من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهراً اعتبارا من يوم السبت الموافق( 22/5/2021 ) حتى السبت الموافق (5/6/2021) ماعدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية.
َأوضح أنه لن يلتفت للطلبات التى تقدم باليد أو التى تقدمت؛ وذلك قبل بدء المسابقة أو بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان أو قد يكون سبق تقديمها للشركة أو أى فرع من فروعها، كما سيتم استبعاد أي طلبات غير مدرجة بها صور المستندات المطلوبة أو غير الواضحة.
وأضاف أنه سيتم إعلان أسماء من توافرت فيه الشروط من المتقدمين، وكذلك مواعيد الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية والنتائج النهائية بأسمائهم على الموقع الإلكتروني للشركة، أو عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك.

في نفس الوقت طالبت الشركة جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية واستخدام المواد الكحولية والحفاظ علي مسافات التباعد للوقاية من فيروس كورونا المستجدة حرصا علي سلامة المواطنين، مطالبة الجميع بضرورة التقديم لتلقي لقاح كورونا بالإضافة إلي تسيير حملات دورية لمتابعة الأوضاع بكافة مواقع الشركة والتأكد من مدي التزام العاملين والمترددين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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