البطيخ يزين شوادر الغربية (صور)

يعد البطيخ أحد أنواع الفواكه المفضلة لدى المواطنين في فصل الصيف، إذ يحافظ على رطوبة الجسم ويمده بالسوائل ويروى العطش خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة.

ومع انطلاق موسم البطيخ وانتشاره في الأسواق والشوادر، التقت «الدستور» محمد عبدالقادر حسن عاشور، صاحب أكبر شوادر البطيخ في الغربية، وقال إنه يعمل في تجارة البطيخ منذ أكثر من 40 سنة، وورث هذه التجارة عن والده وجدوده فجميعهم كانوا يعملون فيها.

وأضاف أنّه لا يعرف أي مهنة غيرها حتى أتقنها وأصبح يعرف أنواع البطيخ ومدى جودته بمجرد النظر إليه، ولكل نوع طعم ومذاق وشكل معين، وكل نوع له زبونه.

وتتراوح الأسعار داخل الشادر من 10 جنيهات إلى 15 جنيهاً، وهناك أنواع تصل إلى 7 كجم بـ15 جنيهاً، وأنواع يصل وزنها 10 كجم تتراوح أسعارها من25 : 35 جنيهاً.

وعن كيفية اختيار بطيخة ناضجة، قال إن الدرجات الفاتحة من اللون الأخضر المائل إلى الأصفر تدل على نضج البطيخة وتكون حمراء من الداخل وحلوة الطعم، وهو الأمر نفسه عند الطرق عليها فعند سماع صوت أجوف عميق يدل ذلك على أنها ناضجة ومليئة بالماء.

كما أن البقعة الصفراء في البطيخة دليل على نضجها وحلاوة طعمها.

وأشار أن بطيخ الجيزة يعد أفضل وأرقى أنواع البطيخ المصري وأغلاها.

شادر البطيخ

شادر البطيخ

شادر البطيخ

شادر البطيخ

شادر البطيخ

شادر البطيخ

شادر البطيخ