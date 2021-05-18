الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

البطيخ يزين شوادر الغربية (صور)

شادر البطيخ
شادر البطيخ

يعد البطيخ أحد أنواع الفواكه المفضلة لدى المواطنين في فصل الصيف، إذ يحافظ على رطوبة الجسم ويمده بالسوائل ويروى العطش خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة.

ومع انطلاق موسم البطيخ وانتشاره في الأسواق والشوادر، التقت «الدستور» محمد عبدالقادر حسن عاشور، صاحب أكبر شوادر البطيخ في الغربية، وقال إنه يعمل في تجارة البطيخ منذ أكثر من 40 سنة، وورث هذه التجارة عن والده وجدوده فجميعهم كانوا يعملون فيها.

وأضاف أنّه لا يعرف أي مهنة غيرها حتى أتقنها وأصبح يعرف أنواع البطيخ ومدى جودته بمجرد النظر إليه، ولكل نوع طعم ومذاق وشكل معين، وكل نوع له زبونه.

وتتراوح الأسعار داخل الشادر من 10 جنيهات إلى 15 جنيهاً، وهناك أنواع تصل إلى 7 كجم بـ15 جنيهاً، وأنواع يصل وزنها 10 كجم تتراوح أسعارها من25 : 35 جنيهاً.

وعن كيفية اختيار بطيخة ناضجة، قال إن الدرجات الفاتحة من اللون الأخضر المائل إلى الأصفر تدل على نضج البطيخة وتكون حمراء من الداخل وحلوة الطعم، وهو الأمر نفسه عند الطرق عليها فعند سماع صوت أجوف عميق يدل ذلك على أنها ناضجة ومليئة بالماء.

كما أن البقعة الصفراء في البطيخة دليل على نضجها وحلاوة طعمها.

وأشار أن بطيخ الجيزة يعد أفضل وأرقى أنواع البطيخ المصري وأغلاها.

شادر البطيخ
شادر البطيخ
شادر البطيخ
شادر البطيخ
شادر البطيخ
شادر البطيخ
شادر البطيخ
شادر البطيخ
شادر البطيخ
شادر البطيخ
شادر البطيخ
شادر البطيخ
شادر البطيخ
شادر البطيخ
شادر البطيخ
شادر البطيخ
يعتبر البطيخ أحد أنواع الفواكه المفضلة فهو يحافظ على رطوبة الجسم ويمده بالسوائل ويروى العطش موسم البطيخ شادر بطيخ حمار وحلوة يا بطيخ على السكين يا بطيخ

الأكثر قراءة

«خلع ملابسه».. فتاة تروي واقعة تحرش في طنطا.. وطبيب نفسي: شخصية سيكوباتية

«الصحة»: تسجيل 1188 إصابة جديدة بكورونا.. و61 حالة وفاة

إصابة لاعب سراميكا كليوباترا وصديقه في حادث سيارة بطريق «الغردقة - رأس غارب»

«الزراعة» تحذر من تناول الآيس كريم خلال الموجة الحارة

السعودية تعلن شروط استئناف السفر مع مصر

إقلاع أول رحلة ‏من مطار حائل بالسعودية إلى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إنجازات ضرورية .. متى ستنتهي المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحماس؟

وصول جرحى التصعيد الإسرائيلى من غزة لتلقى العلاج.. وفلسطين تشكر مصر

أمريكا توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل