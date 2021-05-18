الثلاثاء 18 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تفاصيل مسابقة ملكة جمال الكون 2021

لحظة فوز ملكة جمال
لحظة فوز ملكة جمال الكون باللقب

فازت عارضة الأزياء المكسيكية، أندريا ميزا، 26 عامًا، بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021، لتصبح ثالث امرأة مكسيكية تتوج بهذا اللقب.

وتضمنت المسابقة عدة فعاليات من أبرزها ارتداء المتسابقات للزي الوطني، واستغلت المتسابقات من دول سنغافورة وميانمار وأوروجواي الحدث لكشف النقاب عن قضايا سياسية واجتماعية.

رسائل سياسية واجتماعية

وارتدت ملكة جمال سنغافورة زياً يحمل ألوان علم البلد ودعت إلى إيقاف الكراهية ضد الآسيويين، وعبرت ملكة جمال ميانمار عن رسالتها من خلال الصعود إلى خشبة المسرح قبل أن تدعو للصلاة من أجل بلدها.

74 متسابقة

وشاركت 74 فتاة في المسابقة ما بين أعمار 18 عامًا و28، من 74 دولة حول العالم، من كافة القارات للحصول على لقب ملكة جمال الكون 2021.

600 مليون متابع

تابع الحفل أكثر من 600 مليون شخص حول العالم، وتضمن عرضا موسيقيا للمغني والمحلن بيتبول، مغني الراب الشهير.

مسابقة ملكة جمال الكون 2021
مسابقة ملكة جمال الكون 2021
مسابقة ملكة جمال الكون 2021
مسابقة ملكة جمال الكون 2021
مسابقة ملكة جمال الكون 2021
مسابقة ملكة جمال الكون 2021
مسابقة ملكة جمال الكون 2021
مسابقة ملكة جمال الكون 2021
مسابقة ملكة جمال الكون 2021
مسابقة ملكة جمال الكون 2021
مسابقة ملكة جمال الكون 2021
مسابقة ملكة جمال الكون 2021
مسابقة ملكة جمال الكون 2021
مسابقة ملكة جمال الكون 2021
مسابقة ملكة جمال الكون 2021
مسابقة ملكة جمال الكون 2021
مسابقة ملكة جمال الكون 2021
مسابقة ملكة جمال الكون 2021
ملكة جمال الكون المكسيكية تفوز باللقب لقب المكسيكية مسابقة ملكة جمال مسابقة الكون

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