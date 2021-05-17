الإثنين 17 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحرير 56 مخالفة خلال أيام العيد في حملات رقابية على مخابز مطروح

مخالفات مخابز
مخالفات مخابز

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، برئاسة المحاسب حسن الشيباني، 56 مخالفة خلال أيام العيد في حملات رقابية على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

وتمكنت هذه الحملات من ضبط إجمالي 56 من المخالفات المتنوعة ما بين مخالفات مخابز بلدي، إضافة إلى مخالفات أخرى ببيع من أزيد السعر وعدم إعلان أسعار وعرض لحوم غير مغطاة، وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

كان وزير التموين قد أكد أن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت بصرف 238 مليون جنيه من فارق نقاط الخبز لصالح بقالي التموين ومنافذ جمعيتي قبل موعد صرفها بـ10 أيام، كما تلقى الوزير تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة أفاد بأن المخابز ستعمل في أيام العيد من الخامسة صباحًا وإلى الخامسة مساءً باستثناء المخابز التي حصلت على إجازة مسبقة.

أخبار التموين إدارة التموين أقسام شرطة التموين تهريب سلع تموينية سلغ غذائية المخابز البلدية

الأكثر قراءة

«خلع ملابسه».. فتاة تروي واقعة تحرش في طنطا.. وطبيب نفسي: شخصية سيكوباتية

إقلاع أول رحلة ‏من مطار حائل بالسعودية إلى القاهرة

«الزراعة» تحذر من تناول الآيس كريم خلال الموجة الحارة

السعودية تعلن شروط استئناف السفر مع مصر

العثور على جثة غريق بمنطقة الهلال في الغردقة

سرايا القدس تقصف أسدود وعسقلان ونتيفوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إنجازات ضرورية .. متى ستنتهي المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحماس؟

وصول جرحى التصعيد الإسرائيلى من غزة لتلقى العلاج.. وفلسطين تشكر مصر

أمريكا توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل