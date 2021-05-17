تحرير 56 مخالفة خلال أيام العيد في حملات رقابية على مخابز مطروح

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، برئاسة المحاسب حسن الشيباني، 56 مخالفة خلال أيام العيد في حملات رقابية على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

وتمكنت هذه الحملات من ضبط إجمالي 56 من المخالفات المتنوعة ما بين مخالفات مخابز بلدي، إضافة إلى مخالفات أخرى ببيع من أزيد السعر وعدم إعلان أسعار وعرض لحوم غير مغطاة، وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

كان وزير التموين قد أكد أن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت بصرف 238 مليون جنيه من فارق نقاط الخبز لصالح بقالي التموين ومنافذ جمعيتي قبل موعد صرفها بـ10 أيام، كما تلقى الوزير تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة أفاد بأن المخابز ستعمل في أيام العيد من الخامسة صباحًا وإلى الخامسة مساءً باستثناء المخابز التي حصلت على إجازة مسبقة.