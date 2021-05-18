محمد عادل عن نجاح «ضل راجل»: مبسوط بردود فعل الناس جدًا

أعرب الفنان محمد عادل الشهير بـ"ميدو"، عن بالغ سعادته بعد نجاح مسلسله "ضل راجل" الذي خاض به السباق الرمضاني 2021، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع هذا النجاح القوي للشخصية التي جسدها في المسلسل وهو "عمرو" رجل الأعمال.

وعن كواليس المسلسل، قال ميدو في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "العمل دائمًا ناجح طول ما أبطاله بتحب بعض ومتعاونة، وانا فخور جدًا بالعمل مع الفنان الكبير ياسر جلال، فهو شخص متواضع جدًا، ويحب الكبير والصغير داخل مكان العمل"، واصفًا "ميدو" جميع تجاربه في رمضان 2021 بـ"الإيجابية".

وأكد محمد عادل ميدو أن جميع أبطال العمل كانوا يساعدون بعضهم، في دراسة الشخصيات ومذاكرتها، متابعًا: "لمّا بتشتغل مع ناس فاهمة وعندها حب العمل بينجح والناس بتحب العمل وتتعلق بيه جدًا، مشيرًا إلى أن شركة سينرجي، ومخرج العمل أحمد صالح هو من رشحه لأداء شخصية "عمرو"، وأعجبت كثيرًا بالدور لأنه تحدي كبير له، في تقديم شخصية رجل أعمال ظالم كما يطلق عليه البعض.

وأضاف: "أحمد صالح مخرج كبير جدًا، ومخرج شاطر وحساس، يهتم بالتفاصيل وأنا كذلك، فخور بتجربتي معاه وأضاف لي الكثير، وأن السبب وراء تسمية المسلسل بـ"ضل راجل" وهي كلمة دارجة في الاحياء الشعبية، قصدنا كتابة أسم المسلسل بالعامية المصرية، لأن ضل راجل، تعني مصدر الأمان والحب والحنان، نموذج لرجل يقتضى به الرجال، موجود بالفعل في مجتمعنا ما نقوم به فقط القاء الضوء".

جدير بالذكر أن أحداث المسلسل تدور حول جلال، الأب الذي تنقلب حياته رأساً على عقب بعد إصابة ابنته شهد في حادث عنف، فتساعده الطبيبة ملك التي يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد العون لجلال للبحث عن حق ابنته والخروج من محنته.

«ضل راجل» بطولة ياسر جلال، محمود عبدالمغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، ندا بهجت، مجدى فكري، تأليف أحمد عبدالفتاح.