الإثنين 17 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صوامع وشون بورسعيد تستقبل 5802 طن قمح من المزراعين

توريد القمح
توريد القمح

كشف ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن إجمالي توريد واستلام الأقماح من المزارعين، الاثنين، كمية تقدر بـ5802 طن و990 كيلوجرام قمح محلي.

وأكد ثابت ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والاستلام وتقوم لجان المتابعة اليومية برئاسة محمد عوض، وكيل المديرية والمهندس خالد فهمى، مدير إدارة الرقابة، وممدوح رمضان، مدير صيانة الحبوب، وكبار مفتشى صيانة الحبوب، والتى تنعقد بصفة مستمرة لمواجهة أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة.

وتستمر جهود المديرية فى متابعة المطاحن والصوامع بصورة دورية للوقوف على مدى جهازيتها استعدادا لاستقبال موسم توريد الأقماح لعام 2021.

ويتابع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، عمليات توريد القمح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارع وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم، كما أكد أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظاً على إنتاجية الفدان.

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