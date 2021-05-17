5 كتب جديدة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة استعدادًا لمعرض القاهرة

صدرت حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 5 كتب جديدة، وهي “رواية ممر إلى الهند” تأليف إ . م فورستر ترجمة راشدة رجب، عن سلسلة آفاق عالمية، رئيس التحرير د. أنور إبراهيم.

وعن سلسلة آفاق السينما صدر كتاب "السينما العالمية المعاصرة" د. وليد سيف، رئيس التحرير د. يحيي عزمي.

وعن سلسلة حكايات مصر صدر كتاب “إسكندرية من تاني” لسهير عبدالحميد، رئيس التحرير د. كمال مغيث، ومن سلسلة إبداعات، رواية “إبراء” تأليف خالد فوزي، والمجموعة القصصية "للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق" لمحمد البرمي، رئيس التحرير عمر شهريار.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة، المقرر إقامتها نهاية يونيو المقبل، بعد تأجيلها خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وتحمل الدورة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اسم الكاتب الكبير يحيى حقي، وتشارك فيها دور النشر المصرية، والعربية التي تتمكن من المشاركة بسبب فيروس كورونا.

تشهد الدورة الحالية من المعرض إقامة بعض الأنشطة الثقافية والفنية، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، واتباع تعليمات مجلس الوزراء للحفاظ على أرواح المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بهذا الوباء.

الهيئة العامة لقصور الثقافة هي إحدى المؤسسات الثقافية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية. وهي هيئة مصرية تهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والآداب والفنون الشعبية والتشكيلية وفي نشاط الطفل والمرأة والشباب وخدمات المكتبات في المحافظات. وقد أنشئت في بادئ الأمر تحت مسمي الجامعة الشعبية عام 1945م، ثم تغير اسمها في سنة 1965 إلي الثقافة الجماهيرية. وفي عام 1989 صدر القرار الجمهوري لتتحول إلي هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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