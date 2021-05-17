الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خاص.. «التعليم» تحدد موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، لدحض كل ما يتم تداوله من أخبار مغلوطة في هذا الشأن.

وقال وزير التعليم لـ"الدستور"، إن امتحانات الثانوية ستعقد عقب أداء الطلاب للامتحان التجريبي قبل نهاية شهر مايو.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم أنه لا نية للتراجع عن عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي إلكترونيًا، نافية عقدها ورقيًا، لافتة إلى أن الطالب لا يمتحن فى مدرسته وسيتم توزيع الطلاب على المدارس التى تتميز ببنية تحتية سليمة، حتى يكون هناك ضمان للشبكة وعدم سقوط السيستم أثناء عقد امتحانات الشهادة الثانوية التى ستنطلق 4 يوليو المقبل.

آخر قرارات وزير التربية والتعليم أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم أداء الامتحانات الألكترونية الثانوية أخبار امتحانات الثانوية

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