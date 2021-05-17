توريد 13 ألف طن قمح إلى شون وصوامع دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، إذ كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية متابعتها بكافة المناطق خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لإحكام الرقابة على تلك المنظومة.

وأضافت "المحافظ" أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير ٦٤ محضرا بعد رصد مخالفات متعددة، جاء من بينها ذبح اللحوم خارج المجازر، وعرض لحوم مكشوفة، وعدم وجود شهادات صحية، فضلاً عن مخالفات الاتجار فى غاز دون تصريح، وعدم الإعلان عن أسعار، وأيضاً غلق مخبز دون إذن.

وعلى جانب آخر، أكدت "محافظ دمياط" انتظام عملية توريد محصول القمح لموسم ٢٠٢١ بشون المحافظة، حيث بلغ إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة ١٢٩٠٥ أطنان.

وفى سياق متصل، أكدت "المحافظ" أنه تم توجيه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتيسير على المزارعين أثناء عملية التوريد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال عمليتى الاستلام والفرز، والتأكد من جودة التخزين بالشون.

وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استمرار الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة المواطنين، مُعلنة أنه تم تنفيذ حملات بشكل متواصل منذ مطلع مايو الجارى حتى أمس الأحد، والتى استهدفت المرور على المنشآت بكافة المناطق بالمحافظة، إذ أسفرت نتائجها عن تحرير ٣١٢٨ محضرا لعدم ارتداء الكمامة وفض ٤٦ سوقا عشوائية وكذا ٢١ تجمعا لأفراح وسرادقات عزاء، بالإضافة إلى غلق وتشميع ٦٦ مركزا للدروس الخصوصية.

وأضافت "المحافظ" أنه وفقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء من قرارات لمجابهة تداعيات تلك الجائحة خلال أواخر شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، والتى تم العمل بها منذ ٦ مايو الجارى وحتى ٢١ مايو، منها الالتزام بمواعيد غلق المحال فى التاسعة مساءً، فقد تم رصد مخالفات عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واختراق مواعيد الغلق، حيث تم غلق وتشميع ١٧٠ مقهى ومحلا تجاريا وورشة بعدة مناطق.