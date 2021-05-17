الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع مُسن دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج

جثة
جثة

لقى مُسن مصرعه، اليوم الإثنين، تحت عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، دائرة مركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا بمصرع شخص أسفل عجلات قطار بناحية قرية بندار الغربية دائرة المركز.

وتبين من التحريات، أنه أثناء عبور "السيد. أ" 60 عامًا شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، صدمه قطار ما نتج عنه مصرعه في الحال متأثرًا بإصابته.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي السياق، لقيت طفلة مصرعها صعقًا بالكهرباء، إثر ملامسة يداها سلكا عاريا أثناء لهوها بمنزلها بقرية الدواير التابعة لمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة مفاده مصرع طفلة بمنزلها بقرية الدوير دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع (جنى ناصر - 4 سنوات - وتقيم بقرية الدواير)، صعقًا بالكهرباء، وبسؤال والدتها (سحر  ح ب - 36 سنة - ربة منزل)، قررت بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة بالمنزل لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقها ووفاتها ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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