الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رصد مخالفي البناء بالشرقية خلال إجازة عيد الفطر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتفعيل لجان بمراكز ومدن وأحياء المحافظة لرصد أي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص مستغلين أجازة عيد الفطر المبارك وانشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل انتشار فيروس كورونا.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بطوخ والجمعية الزراعية بطوخ من إزالة تعدى بالدبش الأبيض على الأرض الزراعية بقرية طوخ عبارة عن غرف بالدبش الأبيض على مساحة ٨٠ م وتمت الإزالة حتى منسوب سطح الأرض.

كما شن المحاسب محمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق حملة لضبط مخالفي البناء، بالتعاون مع قسم شرطة ثان وإدارات الحي المعنية، وأسفرت الحملة عن إحالة أحد المواطنين ويدعى (أ. ع. م) للنيابة العسكرية للقيام بأعمال بناء بدون ترخيص بشقة بالدور التاسع علوي بشارع النور والأمل المتفرع من شارع أحمد إسماعيل بالمساكن التعاونية، وذلك بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم ١١٩، وتم عمل محضر جنحة عسكرية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي وقسم الإزالات برئاسة المركز والقسم الهندسي بالوحدة بحملة إزالة بناء بالدبش الأبيض على مساحة 100 متر بالوحدة المحلية بكفر ابراهيم، وتمت الإزالة كلية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

 وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بأولاد سيف والقسم الهندسي بالوحدة بفك شدة خشبية لأعمدة  الدور الثاني علوي لمبنى مخالف على مساحة ١٢٠ متر بقرية العرايشية، وعلى الفور تم فك الشدة الخشبية وتمت الإزالة الكلية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبها.

قسم شرطة بدون ترخيص العشوائى محافظ الشرقية لجان ايقاف مخالفين قانون البناء

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