الإثنين 17 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. تركيب 1038 كشاف ليد بمركز جهينة بسوهاج

من جانب الحملة
من جانب الحملة

أعلن أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة شمالي محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، عن البدء في تركيب 1038 كشاف ليد بتكلفة قدرها مليون و182 ألف جنيه تقريباً، وذلك في قرية عثمان بن عفان  ضمن المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة“.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظة سوهاج، بمتابعة الأعمال الجار تنفيذها والوقوف على انتهائها في المواعيد المقررة لها. 

كان أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة “حياة كريمة ” في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى .

جدير بالذكر أنه أعدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة شمالي محافظة سوهاج، عدد 150 شيشة والتي تم مصادرتها من المقاهي المخالفة أثناء الحملات التي شنتها الوحدة المحلية والوحدات القروية التابعة، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء  للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وجرى الإعدام بحضور أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة، والمهندس علي محمد بهنس نائب رئيس المركز ومسئول الإشغالات بالوحدة المحلية، وجرى الإعدام في مقلب قمامة عشوائي بناحية الظهير الصحراوي الغربي لمدينة جهينة.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، مساء السبت، حملة برئاسة فريدة سلام رئيس المركز للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 2 قاعة أفراح و 1 كافيه لعدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة قانونا والتى تبدأ من الساعة التاسعة مساء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظة سوهاج، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيرس كورونا المستجد.

حملة التزام السيسي محافظة المواطنين

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