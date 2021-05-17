العراق: 41 وفاة و3552 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن تسجيل 3552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء إلى مليون و142 ألفا و925 إصابة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الإثنين/ - أنه تم تسجيل 5447 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و50 ألفا و687 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 41 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي وفيات 15 ألفا 995 حالة.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.