انزلقت قدمه.. مصرع شاب أثناء الاستحمام بمنزله بالدقهلية

لقي شاب مصرعه بمحافظة الدقهلية ، متأثرا بإصابته بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ بعدما انزلقت قدماه وسقط أرضا اثناء دخوله الحمام بمنزله بمنطقة كفرالبدماص بالمنصورة .

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول المدعو "ع. أ. ع. ط " 23 عاما، سائق، ومقيم منطقة " كفرالبدماص " دائرة القسم، مصابا باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وإدعاء حادث عارض وتوفي عقب وصوله.

- فحص محل البلاغ

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص، وسؤال والدته "ح. إ. ع. ع "، 52 عاما، ربة منزل ، ومقيمة بذات العنوان، قررت بأنه حال دخول نجلها حمام المنزل انزلقت قدماه وسقط أرضا مما أدى إلى حدوث إصابته، فقامت بنقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي عقب وصوله ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وأضافت بأنه كان يعاني من مرض السكر والتهاب رئوی، و بسؤال كل من شقيق المتوفی " أ. أ. ع. ط "، 29 عاما، حاصل على مؤهل متوسط ، ومقيم بذات العنوان ، وخاله "ع. إ. ع. ع " 43 عاما، مدرس ، ومقيم بقرية " الخيارية " دائرة مركز المنصورة أيدا ذات المضمون ، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك .

وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي يفيد بوجود نزيف بالمخ نتيجة سقوطه أرضا والتهاب رئوي مزدوج، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/3219 إداري قسم ثان المنصورة ، وجار العرض على النيابة العامة.

- انتشال جثة طفل من ترعة بالدقهلية



وفي سياق متصل تمكنت قوات الانقاذ النهري بالدقهلية، اليوم الإثنين، من انتشال جثة طفل عمره 3 سنوات بعد سقوطة أول أمس بمياه ترعة " حفير شهاب الدين " بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية حيث تم انتشال جثمانه بالقرب من قرية أبودشيشه التابعة للمركز.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية ، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغ لمركزشرطة بلقاس من "س. ا. س "، 25 عاما، حداد مسلح، و زوجته " م. م. ع. ع " 20 عاما ، ربة منزل، ويقيمان بندر بلقاس، وأبلغا أنه أثناء لهو نجلهما الطفل " ع. س. ا " 3 ، سنوات، ومقيم طرفهما بذات العنوان على حافة ترعة حفير شهاب الدين المارة أمام منزلهما، اختل توازنه وسقط في مياه الترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة توفي غرقا، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/3165 إداري مركز بلقاس ، وجار العرض على النيابة العامة .