الإثنين 17 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: تلقيح 406 ملايين بلقاحات كورونا في شتى أنحاء البلاد

كورونا
كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عن تطعيم 93. 406 مليون شخص بلقاحات كورونا في شتى أنحاء الصين حتى أمس.


وأوضحت اللجنة- في بيان اليوم الإثنين- أن الصين تكثف حاليا من حملة التطعيمات، عقب تسجيل حالات إصابة بعدوى محلية بمقاطعتي (آنهوي) شرقي الصين و(لياونينج) شمال شرقي الصين.


وكثفت المقاطعتان من جهود تتبع المخالطين لحالات الإصابة والاختبارات المعملية الجماعية في محاولة لاحتواء الوضع، فيما تقوم السلطات الصحية بتعزيز عمليات التلقيح ليتجاوز عدد الملقحين في اليوم الواحد 12 مليون شخص.

 

كورونا حول العالم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم ارتفع إلى 162 مليونا و788 ألفا و478 حالة.

 

وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و375 ألفا و243 حالة.

 

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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