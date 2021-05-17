الإثنين 17 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تعزز حملات التطعيم لمنع موجة أخرى من العدوى بفيروس كورونا

حملات التطعيم الهند
حملات التطعيم الهند

قال بيجيانت باندا، نائب رئيس حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند، إن بلاده عززت من حملات التطعيم لسكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، بغض النظر عن تعزيز البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية في الوقت الذي تستعد فيه لموجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا.


وأضاف باندا- في تصريحات لوكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الإثنين- أن حملات التطعيم تعد حاليا "أكبر رهان" تقوم به الحكومة لتوسيع نطاقها بشكل كبير، قائلا: "نأمل أن يتم تطعيم غالبية المواطنين بحلول نهاية العام الحالي".


وتكافح الهند أسوأ موجة تفشي لفيروس كورونا في العالم مع نفاد الأسرة وإمدادات الأكسجين في المستشفيات، في الوقت الذي لا تزال فيه محارق الجثث مكتظة بضحايا الفيروس.


وأوضح باندا أن وزارة الصحة الهندية تعمل حاليا على زيادة عدد الأسرة والرعاية الحرجة في المستشفيات، بما في ذلك أجهزة التنفس الصناعي وإمدادات الأكسجين، مشيرا إلي أنه يجري تكثيف إنتاج اللقاحات لمواجهة زيادة الطلب.


وأعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 281 ألفا و386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 24 مليونا و965 ألفا و463 حالة، فيما تم تسجيل 4106 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في الفترة ذاتها؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 274 ألفا و390 حالة.

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