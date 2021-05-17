الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

إعطاء أكثر من 40 مليون جرعة لقاح مضاد لـ«كورونا» فى ألمانيا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قدمت مراكز التطعيم والأطباء العموم في ألمانيا، أكثر من 40 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن.
وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، عن أنه تم إعطاء 268 ألفًا و750 جرعة لقاح أمس الأحد.
وأشار وزير الصحة الألماني ينس شبان على "تويتر"، إلى تطعيم 37% من السكان في ألمانيا (30.8 مليون نسمة) بجرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا، وتلقى 11.2% (9.3 مليون نسمة) تحصينا كاملا من جرعتين حتى الآن.
وحسب بيانات "روبرت كوخ"، تم حتى الآن إعطاء 30 مليون جرعة في مراكز التطعيم و10.1 مليون في العيادات الطبية. وسجلت ألمانيا رقما قياسيا في الوضع اليومي للتطعيم، حيث تم إعطاء 1.38 مليون جرعة لقاح يوم الأربعاء الماضي وحده.
وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي، وتم إعطاء أولوية لمن تجاوزوا 80 عاما، والمقيمين في دور المسنين والرعاية والأطقم الطبية، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يزداد لديهم خطر الإصابة بأعراض شديدة من كورونا.

إصابات كورونا في ألمانيا
سجلت البرازيل 40 ألفا و941 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي نحو 15.63 مليون حالة.

وأكدت وزارة الصحة البرازيلية- عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين- ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بواقع 1036 حالة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 435 ألفا و751 وفاة.

وتعد البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين، وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل على نحو خطير، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

كورونا المانيا مراكز التطعيم الصحة الألمانية لقاح كورونا

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