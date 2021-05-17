استئناف مسرحية «أبو العربي» لهاني رمزي.. الجمعة والسبت

يستأنف الفنان هاني رمزي وأبطال مسرحية “أبو العربي في ميشين ايمبوسيبل” وذلك يومي الجمعة والسبت المقبل الموافق 21 و 22 مايو، وذلك بعد نجاح العرض الأول للمسرحية خلال أيام عيد الفطر.

وتعد مسرحية “أبوالعربي في ميشين ايمبوسيبل” عودة للفنان هاني رمزي إلى خشبة المسرح وذلك بعد غياب 18 عاما عن تقديم العروض المسرحية منذ تقديمه مسرحية "كده أوكيه في عام 2003.

وطرحت تذاكر مسرحية “أبوالعربي في ميشين ايمبوسيبل” للجمهور على 4 فئات الأولى بمبلغ 750 جنيها، والثانية بمبلغ 500 جنيه، والثالثة بمبلغ 300 جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 150 جنيها، ويقام العرض المسرحي على خشبة مسرح طيبة مول بمدينة نصر.

قصة وأحداث مسرحية “أبو العربي في ميشين ايمبوسيبل”:

وتدور مسرحية “أبو العربي في ميشين ايمبوسيبل” حول أبو العربي الشخصية الشهيرة يقع في صدفة غريبة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة أعوام مما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.

أبطال وصناع مسرحية “أبو العربي في ميشين ايمبوسيبل”:

ويشارك في بطولة العرض المسرحي “أبوالعربي في ميشين ايمبوسيبل” بجانب النجم هاني رمزي، كل من الفنانة داليا البحيري والنجم أحمد فتحي، وحجاج عبد العظيم، ومحمد جمعة، وليلى عز العرب، وعمرو عبد العزيز، والعرض المسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.