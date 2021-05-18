مستفيدون يتحدثون.. كيف غيرت حياة كريمة البنية التحتية للقرى؟

مبادرة الخير

تغيير شامل شهدته العديد من قرى الريف المصري بسبب مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس العام 2019، من أجل ضمان حياة آمنة لأهالي القرى والمحافظات بكافة المناحي والقطاعات.

وبالفعل ما أن دبت تلك المبادرة في أي قرية حتى غيرتها نهائيًا على كل الأصعدة، ووفرت للأهالي القانطين بها حياة كريمة وآمنة من خلال تنمية الصرف الصحي والمدارس وكذلك البنية التحتية التي ركزت عليها بشدة.

واتساقًا مع ذلك تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة عن الجهود التي تقوم بها وحدات وكوادر الإدارة المحلية في المحافظات المستهدفة بمبادرة «حياة كريمة»، وذلك منذ تلقي التكليف الرئاسي بتنفيذ برنامج تطوير الريف المصري في 29 نوفمبر 2020 حتى الآن، ويتضمن التقرير رؤية تقييمية لمدي قدرة الوحدات التي تم تشكيلها على مستوى المحافظات والمراكز على تنفيذ المهام الكبري التي أوكلت إليهم وكذلك تطوير البنية التحتية.

وبالفعل هناك قرى ومحافظات استفادت بشدة من تركيز مبادرة حياة كريمة على تطوير البنية التحتية للقرى، "الدستور" في التقرير التالي تحدثت مع عدد من المستفيدين في تلك القرى بعدما غيرت حياة كريمة الأوضاع هنا.

يقطن خالد علي في قرية الأحراز التابعة لمدينة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، وكان يسمع كل فترة عن مبادرة حياة كريمة، لكنه لم يتخيل أن تصل إلى قريتهم النائية، إلا أنه فوجىء بعدد من شباب المبادرة يقمون بالطواف في القرية لمعرفة الخدمات التي تنقصهم.

يقول: "معندناش مدرسة في القرية أقرب مدرسة بعيدة عن الأطفال وكذلك مفيش سجل مدني وده مهم وفيه كل مصالح الناس عشان نوصله لازم نرو ح المدينة، لكن المبادرة عملت المشروعين دول مدرسة وسجل".

وأشار خالد إلى أن السجل بالفعل تم بناؤه وسيبدأ العمل فيه قريبًا وكذلك المدرسة: "المبادرة غيرت القرية في كل شيء واهتمت بالصرف الصحي والبنية التحتية وتوفير كل المرافق والخدمات اللي ممكن نحتاجها".

أما عامر عبدالحفيظ، يقطن في قرية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، والتي تم تطوير المرافق الأساسية والقرى والمراكز بها، بعد سنوات من المشاكل في المرافق والصرف الصحي تحديدًا الذي كان يختلط مع مياة الشرب.

لم يصدق عامر وأهالي قريته أنهم سيتناولون من اليوم مياة شرب نظيفة غير مختلطة بمياة الصرف الصحي: "شعرنا بسعادة غامرة لما شوفنا أصحاب المبادرة بيأخدوا المقاسات للقرية عشان يعملوا شبكة صرف صحي جديدة ونشرب مياه نظيفة".

وأضاف: "القرية حصل فيها رفع شديد لكفاءة البنية التحتية ولك المرافق الأساسية وتطوير كل الشبكات الخاصة بالصرف الصحي والكهرباء والإنترنت عشان المذاكرة للأطفال، المبادرة غيرت شكل القرية نهائيًا".

وطال التغيّر على يد المبادرة محافظة المنوفية، ففي قرية شما بمركز أشمون تم تطوير خطوط الغاز الطبيعي وفق عبدالحفيظ محمود أحد ابناء القرية، والذي قال أنهم طالبوا بذلك التغير مرات عديدة دون مجيب وقدموا شكاوى أيضًا دون أن يبت فيها أو يتغير شيء.

قال: "أفضل ما فعلته المبادرة لنا هو توصيل خطوط الغاز وتطوير شبكات الكهرباء والصرف الصحي لأن ده وصل مياه للمناطق المحرومة اللي كان الأهالي فيها عايشين على مياه الآبار والمياه الجوفية لأن مفيش خطوط مياه واصلة لحد القرى النائية والنجوع المنسية في الداخل".

وأوضح أن أعمال الحفر طالت أكثر من قرية في المنوفية تم فيها مد خطوط الغاز والكهرباء والمياه: "الأهالي كان عندهم مشاكل في الكلى والكبد بسبب اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب العادية وعدم نظافتها".