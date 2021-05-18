الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

مبادرة الخير

مستفيدون يتحدثون.. كيف غيرت حياة كريمة البنية التحتية للقرى؟

حياة كريمة
حياة كريمة

تغيير شامل شهدته العديد من قرى الريف المصري بسبب مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس العام 2019، من أجل ضمان حياة آمنة لأهالي القرى والمحافظات بكافة المناحي والقطاعات.

وبالفعل ما أن دبت تلك المبادرة في أي قرية حتى غيرتها نهائيًا على كل الأصعدة، ووفرت للأهالي القانطين بها حياة كريمة وآمنة من خلال تنمية الصرف الصحي والمدارس وكذلك البنية التحتية التي ركزت عليها بشدة.

واتساقًا مع ذلك تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة عن الجهود التي تقوم بها وحدات وكوادر الإدارة المحلية في المحافظات المستهدفة بمبادرة «حياة كريمة»، وذلك منذ تلقي التكليف الرئاسي بتنفيذ برنامج تطوير الريف المصري في 29 نوفمبر 2020 حتى الآن، ويتضمن التقرير رؤية تقييمية لمدي قدرة الوحدات التي تم تشكيلها على مستوى المحافظات والمراكز على تنفيذ المهام الكبري التي أوكلت إليهم وكذلك تطوير البنية التحتية.

وبالفعل هناك قرى ومحافظات استفادت بشدة من تركيز مبادرة حياة كريمة على تطوير البنية التحتية للقرى، "الدستور" في التقرير التالي تحدثت مع عدد من المستفيدين في تلك القرى بعدما غيرت حياة كريمة الأوضاع هنا.

يقطن خالد علي في قرية الأحراز التابعة لمدينة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، وكان يسمع كل فترة عن مبادرة حياة كريمة، لكنه لم يتخيل أن تصل إلى قريتهم النائية، إلا أنه فوجىء بعدد من شباب المبادرة يقمون بالطواف في القرية لمعرفة الخدمات التي تنقصهم.

يقول: "معندناش مدرسة في القرية أقرب مدرسة بعيدة عن الأطفال وكذلك مفيش سجل مدني وده مهم وفيه كل مصالح الناس عشان نوصله لازم نرو ح المدينة، لكن المبادرة عملت المشروعين دول مدرسة وسجل".

وأشار خالد إلى أن السجل بالفعل تم بناؤه وسيبدأ العمل فيه قريبًا وكذلك المدرسة: "المبادرة غيرت القرية في كل شيء واهتمت بالصرف الصحي والبنية التحتية وتوفير كل المرافق والخدمات اللي ممكن نحتاجها".

أما عامر عبدالحفيظ، يقطن في قرية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، والتي تم تطوير المرافق الأساسية والقرى والمراكز بها، بعد سنوات من المشاكل في المرافق والصرف الصحي تحديدًا الذي كان يختلط مع مياة الشرب.

لم يصدق عامر وأهالي قريته أنهم سيتناولون من اليوم مياة شرب نظيفة غير مختلطة بمياة الصرف الصحي: "شعرنا بسعادة غامرة لما شوفنا أصحاب المبادرة بيأخدوا المقاسات للقرية عشان يعملوا شبكة صرف صحي جديدة ونشرب مياه نظيفة".

وأضاف: "القرية حصل فيها رفع شديد لكفاءة البنية التحتية ولك المرافق الأساسية وتطوير كل الشبكات الخاصة بالصرف الصحي والكهرباء والإنترنت عشان المذاكرة للأطفال، المبادرة غيرت شكل القرية نهائيًا".

وطال التغيّر على يد المبادرة محافظة المنوفية، ففي قرية شما بمركز أشمون تم تطوير خطوط الغاز الطبيعي وفق عبدالحفيظ محمود أحد ابناء القرية، والذي قال أنهم طالبوا بذلك التغير مرات عديدة دون مجيب وقدموا شكاوى أيضًا دون أن يبت فيها أو يتغير شيء.

قال: "أفضل ما فعلته المبادرة لنا هو توصيل خطوط الغاز وتطوير شبكات الكهرباء والصرف الصحي لأن ده وصل مياه للمناطق المحرومة اللي كان الأهالي فيها عايشين على مياه الآبار والمياه الجوفية لأن مفيش خطوط مياه واصلة لحد القرى النائية والنجوع المنسية في الداخل".

وأوضح أن أعمال الحفر طالت أكثر من قرية في المنوفية تم فيها مد خطوط الغاز والكهرباء والمياه: "الأهالي كان عندهم مشاكل في الكلى والكبد بسبب اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب العادية وعدم نظافتها".

حياة كريمه القرى تطوير البنية التحتية السيسي مبادرة

الأكثر قراءة

«خلع ملابسه».. فتاة تروي واقعة تحرش في طنطا.. وطبيب نفسي: شخصية سيكوباتية

«الزراعة» تحذر من تناول الآيس كريم خلال الموجة الحارة

إقلاع أول رحلة ‏من مطار حائل بالسعودية إلى القاهرة

السعودية تعلن شروط استئناف السفر مع مصر

سرايا القدس تقصف أسدود وعسقلان ونتيفوت

وزير التعليم يكشف موقف «التحسين» فى الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إنجازات ضرورية .. متى ستنتهي المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحماس؟

وصول جرحى التصعيد الإسرائيلى من غزة لتلقى العلاج.. وفلسطين تشكر مصر

أمريكا توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل