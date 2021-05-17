الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«سلوك مؤسف».. علم إسرائيل يجبر سفير التشيك بالكويت على الاعتذار

سفير التشيك بالكويت
سفير التشيك بالكويت

أعرب سفیر جمھوریة التشیك لدى دولة الكویت مارتن دوفراك، الیوم، عن أسفه الشدید على ما بدر منه بوضع العلم الإسرائیلي على حسابه الشخصي ما أثار موجة من الغضب والسخط في ظل الأوضاع المأساویة الحالیة في قطاع غزة.

وقال السفیر التشیكي في بیان عبر الموقع الإلكتروني للسفارة، إن "ما بدر مني لم یراع مشاعر العدید من أصدقائي الكویتیین والمسلمین المقربین وأرغب في الاعتذار إلیھم وكذلك إلى جمیع الكویتیین والفلسطینیین وإلى كل من ساءه ھذا التصرف".

وأضاف: "لم یكن في نیتي على الإطلاق أن أعرب عن أي شكل من أشكال عدم الاحترام تجاه الضحایا الأبریاء من الفلسطینیین الذین نشاھد فقدھم حالیًا".

وتابع: "أود أیضًا أن أؤكد أنني سعیت دائما طوال فترة خدمتي في سفارة بلادي لدى دولة الكویت إلى إقامة أفضل العلاقات الممكنة بین جمھوریة التشیك ودولة الكویت وخاصة بین شعبي البلدین".

وأكد أنه لم یصدر منه قط أي تصرف ینم عن أي نوع من الكراھیة أو التعصب تجاه المسلمین أو العرب أو أي مجموعة عرقیة أو دینیة أخرى، مضيفًا: إن "أھدافي في الحیاة دائمًا ھي التسامح والمصالحة".

وأشار إلى أنه دائمًا ما كان یشعر بالفخر والسعادة لنجاحه مع زملائه ونظرائه الكویتیین في تطویر ورعایة أواصر الصداقة طویلة الأمد بین الدولتین وأن "أكثر ما یندم علیه ھو أن تعرض صورة على صفحته الشخصیة ھذا المسعى للخطر".

واختتم السفیر بیانه بالقول: "لھذا السبب فإنني أعتذر مرة أخرى لأي شخص شعر بالإساءة من ھذا الفعل الخاص المؤسف وأعدكم بأنني سأواصل بذل كل ما في وسعي لضمان استمرار العلاقات الطیبة بین دولة الكویت وجمھوریة التشیك تمامًا كما فعلت طوال فترة خدمتي ھنا"، معربًا عن ثقته "بألا تتأثر الروابط الأخویة بین البلدین.. كما أتوجه بالشكر لكل من قبل اعتذاري".

وفي وقتٍ سابق، أعربت وزارة الخارجیة الكویتیة عن رفضھا القاطع واستھجانھا الشدید لما بدر عن سفیر جمھوریة التشیك لدى دولة الكویت مارتن دوفراك على حسابھ الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).

وأوضحت الوزارة في بیان صحفي الیوم، أن ذلك التصرف المرفوض وما یشكله من إساءة بالغة للمشاعر في دولة الكویت على المستویین الرسمي والشعبي لا یتناسب وطبیعة الوظیفة الدبلوماسیة ویتعارض مع الأعراف الدبلوماسیة ونصوص اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة.

وأشارت الوزارة إلى أنھا استدعت صباح الیوم سفیر جمھوریة التشیك لدى البلاد وتم خلال اللقاء الإعراب عن الرفض القاطع لتلك التصرفات التي تتعارض وطبیعة وظیفتھ الدبلوماسیة.

وأعرب السفیر عن أسفه البالغ لدولة الكویت حكومةً وشعبًا، مشیرًا بأن ما وقع فیه یعد خطأ غیر مقصود، مؤكدًا بأنه سلوك شخصي ولا یمثل موقف حكومته تجاه الوضع المؤسف في فلسطین، مشیرًا إلى أنه قد تم سحب الصورة التي أثارت الاستیاء وأن سفارته قد أصدرت بیانًا أكدت خلاله أن ذلك التصرف لا یمثل موقف حكومة جمھوریة التشیك ویعد تصرفًا شخصیًا.

وأكدت الوزارة استمرارھا بقیامھا بالإجراءات اللازمة من منطلق عدم السماح بتجاوز الأعراف الدبلوماسیة أو نصوص اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة بین الدول ولا تقبل الخوض فیما ھو خارج المھام الموكلة لأي بعثة دبلوماسیة في الكویت.

اعتذار سفير التشيك
اعتذار سفير التشيك
اعتذار سفير التشيك.jpg 1
اعتذار سفير التشيك.jpg 1
بيان الخارجية الكويتية
بيان الخارجية الكويتية
بيان سفارة التشيك بالكويت
بيان سفارة التشيك بالكويت
وكالة الأنباء الكويتية
وكالة الأنباء الكويتية
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