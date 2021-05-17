الإثنين 17 مايو 2021
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اقتصاد

اغلقت التعاملات على تباين

تباين أداء مؤشرات البورصة في الختام.. و«السوقي» يخسر 527 مليون جنيه

محمد فريد رئيس البورصة
محمد فريد رئيس البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم، الإثنين، في ظل ظهور بوادر لعمليات بيع مؤسسية على بعض الأسهم الكبرى والثقيلة بالسوق منذ منتصف التعاملات.

 وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 527 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 671.624 مليار جنيه.

وعلى صعيد المؤشرات، هبط المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.87%، ليغلق عند مستوى 10674 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.03%، ليغلق عند مستوى 2130 نقطة، في الوقت الذى قفز فيه مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 13074 نقطة، والذي قابله تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88%، ليغلق عند مستوى 4153 نقطة.

فى سياق متصل، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07%، ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، فيما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86%، ليغلق عند مستوى 3123 نقطة.

وقال محمود البنا، خبير أسواق المال، إن حالة التباين التى شهدتها مؤشرات السوق خلال تعاملات اليوم كانت متوقعة، خاصة بعد التراجعات التي منيت بها بعض الأسهم القيادية بالسوق على خلفية التراجعات المماثلة لشهادات إيداعها الدولية ببورصة لندن، الأمر الذي ساهم في انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30".

وأضاف "البنا" أن هناك عمليات تبادل للمراكز الشرائية بين أسهم السوق المختلفة، حيث إنه من الملاحظ تراجع الأسهم التى شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية مع تحرك الأسهم الراكدة منذ فترة طويلة، في محاولة من المستثمرين للبحث عن الفرص الاستثمارية في أسهم السوق المختلفة دون التقيد بأداء المؤشرات.

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