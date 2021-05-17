رئيسا جامعة أسيوط الحالي والسابق يتلقيان لقاح كورونا

جدد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، دعوته المسبقة التى وجهها لكافة أفراد الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، من أجل الإسراع فى تسجيل رغبتهم فى تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك فى إطار الحملة الموسعة التي أطلقها لتوفير اللقاح داخل مقرات طبية مجهزة بمستشفيات أسيوط الجامعية وتوفير الكميات اللازمة من اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة بالقاهرة.



جاء ذلك خلال زيارته لقسم علاج الأورام بالمستشفى الجامعى والتى رافقه فيها الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد عبد اللطيف، نائب رئيس الجامعة السابق، لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح بحضور الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس مستشفيات أسيوط الجامعية و الدكتور أسامة فاروق، أستاذ جراحة العظام والمدير التنفيذي لمستشفى الإصابات الجديدة، و الدكتورة هبه الله راشد، رئيس وحدة مكافحة العدوى بالجامعة، ونائبها الدكتور إيهاب عبد الراضي، وبحضور الفريق الطبي المشرف على عملية التطعيم.

- رئيس جامعة أسيوط يؤكد على أهمية اللقاح



وأكد رئيس جامعة أسيوط على أهمية اللقاح كحل وحيد للتصدي للجائحة ومنع انتشار الفيروس بين الأفراد ، وعدم تعرضهم للإصابة الشديدة التي من شأنها تهديد حياتهم فى تعرض صحتهم وسلامتهم للخطر.

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد عبده جعيص، بحرص إدارة الجامعة على توفير اللقاح المضاد لفيروس فيروس كورونا المستجد، و تسخير إمكانياتها الطبية والصحية من أجل التيسير على أبناء الجامعة لتلقى اللقاح وتخفيف العبء عن وزارة الصحة وهو ما يعكس حرص الجامعة على توفير بيئة صحية آمنة وسعيها للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد إلى جانب تطبيقها الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

- مطالبة المواطنين بالتسجيل لأخذ اللقاح

وكانت محافظة أسيوط قد ناشدت المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا للاصابة بالفيروس والحد من انتشاره والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

و كانت المحافظة قد خصصت بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745

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