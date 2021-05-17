تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحتفي بجهود مصر في التحول الرقمي

في اليوم العالمي للاتصالات

تحتفي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، وما حققته مصر من عمليات تسريع للتحول الرقمي في أوقات الصعبة، والدور الرئيسي الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق رؤية مصر 2030.

ونشرت التنسيقية فيديو معلوماتي بعنوان، في اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات..ماذا حققت مصر في مجال التحول الرقمي؟.

- تكنولوجيا المعلومات ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030

وأوضح الفيديو أن مصر تعتمد على تكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية 2030، مشروعات ومبادرات عديدة أطلقتها الحكومة المصرية لتدريب الشباب والعاملين بأجهزة الدولة على التحول الرقمي، واختتمت البناء الرقمي.. مستقبل مصر.

- يوم رسمي اعتمدته الأمم المتحدة

و اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (WTISD)، هو يوم رسمي اعتمدته الأمم المتحدة للاحتفال بما يحقق من إنجازات في هذا الملف المهم في تاريخ البشرية، ويحتل الاحتفال بهذا اليوم هذا العام مكانة مختلفة عما سبقه من احتفالات في السنوات الماضية، لما ساهم به قطاع الاتصالات في إنجاز دورات العمل داخل البلدان المختلفة خلال انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، و ستعقد له لجنة افتراضية رفيعة المستوى عبر تطبيق Zoom كجزء من الأسبوع الأخير من منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021.



وستنعقد اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الدولي للاتصالات اليوم، من الساعة 13:00 إلى 14:30 (بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا)، و و يعزز WTISD-21 تسريع التحول الرقمي، لا سيما في هذه الأوقات غير المسبوقة، فيما تحتاج الحكومات والشركات وهيئات الأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرون إلى تعزيز تعاونهم وتعزيز تطوير الاستراتيجيات الرقمية وغيرها من المبادرات التي تحركها التكنولوجيا.

وقد شدد الاتحاد الدولي للاتصالات في بيان له، على ضرورة أن تستمر البلدان في الاستفادة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال السياسات والاستراتيجيات الرقمية لدعم التكيف، وضمان الاستجابة الفعالة في الوقت المناسب للتحديات الحالية والمستقبلية.