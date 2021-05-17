الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ما سر رفض الفنان عادل إمام لقب «الزعيم»؟

عادل إمام
عادل إمام

يحتفل الزعيم عادل إمام اليوم بعيد ميلاده الـ 81، متصدرًا المشهد الفني في مصر من خلال السنوات الطويلة التي عاش فيها في بلاط السينما والتليفزيون، مقدما أعمالا في شتى المجالات، حتى أنه أصبح الكوميديان الأول في الوطن العربي، فتميّز بخفة دمه، وتقديمه لكوميديا خاصة ومناقشة قضايا هامة، فتربع داخل قلوب الملايين بسهولة، حتى لُقب بـ"الزعيم"، كان فتى أحلام أغلب الفتيات من جيله، وحتى الجيل الجديد.

 

في التقرير التالي نكشف هل أحب الفنان عادل إمام لقب "الزعيم"، أم كان لديه ألقاب أخرى مفضلة إلى قلبه.

لم يفضل الفنان عادل إمام لقب “الزعيم”، الذي أطلقه عليه الجمهور منذ ظهوره عبر شاشات السينما والتليفزيون، والسبب وراء ذلك الأسرة، تعلّق قلب الزعيم عادل إمام كثيرًا بالأسرة، وتكوينها، فتمكنت حفيدته من وضع لقب "الزعيم" جانبًا ورفض عادل إمام لهذا اللقب، ليصبح "جدو" هو اللقب والاسم المفضل لديه.

في لقاء الفنان عادل إمام ببرنامج "Yes Am Famous" الذي عرض عام 2016 من تقديم منى الشرقاوي، تحدث عن أن اللقب المفضل له هو "جدو"، خاصًة أن أحفاده لا يطلقون الألقاب على أي شخص بالعائلة.

فتحدث الفنان عادل إمام أن أحفاده لا يطلقون أي ألقاب على أي فرد من الأسرة، مثلًا يقولون لجدتهم "هالة" وعمهم "محمد" دون ألقاب، أما هو فطلب أن يقولون له "جدو"، مؤكدًا على أنه  يفضل هذه الكلمة كثيرًا، ووصفها قائلًا: "جميلة جدًا، وبحبها قوي".

 

 جدير بالذكر أن الفنان عادل إمام قال عن زوجته هالة الشلقاني، إنها "الحب الأول والأخير في حياته، وأنه لم يكن يتخيل يوما أنه لن يتزوج بها"، وأنجب منها ابنته سارة، وابنيه محمد ورامي إمام، ودائما تكون زوجته خلف الستار، ولم تتصدر المشهد يوما ما، فيفضل أن يبعدها عن وسائل الإعلام، فهي ابنة الجيران التي لعبت دورا بارزا في حياة زعيم الكوميديا.

الزعيم لقب الفنان عادل امام عيد ميلاده

الأكثر قراءة

«خلع ملابسه».. فتاة تروي واقعة تحرش في طنطا.. وطبيب نفسي: شخصية سيكوباتية

«الزراعة» تحذر من تناول الآيس كريم خلال الموجة الحارة

إقلاع أول رحلة ‏من مطار حائل بالسعودية إلى القاهرة

السعودية تعلن شروط استئناف السفر مع مصر

سرايا القدس تقصف أسدود وعسقلان ونتيفوت

وزير التعليم يكشف موقف «التحسين» فى الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إنجازات ضرورية .. متى ستنتهي المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحماس؟

وصول جرحى التصعيد الإسرائيلى من غزة لتلقى العلاج.. وفلسطين تشكر مصر

أمريكا توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل