ما سر رفض الفنان عادل إمام لقب «الزعيم»؟

يحتفل الزعيم عادل إمام اليوم بعيد ميلاده الـ 81، متصدرًا المشهد الفني في مصر من خلال السنوات الطويلة التي عاش فيها في بلاط السينما والتليفزيون، مقدما أعمالا في شتى المجالات، حتى أنه أصبح الكوميديان الأول في الوطن العربي، فتميّز بخفة دمه، وتقديمه لكوميديا خاصة ومناقشة قضايا هامة، فتربع داخل قلوب الملايين بسهولة، حتى لُقب بـ"الزعيم"، كان فتى أحلام أغلب الفتيات من جيله، وحتى الجيل الجديد.

في التقرير التالي نكشف هل أحب الفنان عادل إمام لقب "الزعيم"، أم كان لديه ألقاب أخرى مفضلة إلى قلبه.

لم يفضل الفنان عادل إمام لقب “الزعيم”، الذي أطلقه عليه الجمهور منذ ظهوره عبر شاشات السينما والتليفزيون، والسبب وراء ذلك الأسرة، تعلّق قلب الزعيم عادل إمام كثيرًا بالأسرة، وتكوينها، فتمكنت حفيدته من وضع لقب "الزعيم" جانبًا ورفض عادل إمام لهذا اللقب، ليصبح "جدو" هو اللقب والاسم المفضل لديه.

في لقاء الفنان عادل إمام ببرنامج "Yes Am Famous" الذي عرض عام 2016 من تقديم منى الشرقاوي، تحدث عن أن اللقب المفضل له هو "جدو"، خاصًة أن أحفاده لا يطلقون الألقاب على أي شخص بالعائلة.

فتحدث الفنان عادل إمام أن أحفاده لا يطلقون أي ألقاب على أي فرد من الأسرة، مثلًا يقولون لجدتهم "هالة" وعمهم "محمد" دون ألقاب، أما هو فطلب أن يقولون له "جدو"، مؤكدًا على أنه يفضل هذه الكلمة كثيرًا، ووصفها قائلًا: "جميلة جدًا، وبحبها قوي".

جدير بالذكر أن الفنان عادل إمام قال عن زوجته هالة الشلقاني، إنها "الحب الأول والأخير في حياته، وأنه لم يكن يتخيل يوما أنه لن يتزوج بها"، وأنجب منها ابنته سارة، وابنيه محمد ورامي إمام، ودائما تكون زوجته خلف الستار، ولم تتصدر المشهد يوما ما، فيفضل أن يبعدها عن وسائل الإعلام، فهي ابنة الجيران التي لعبت دورا بارزا في حياة زعيم الكوميديا.