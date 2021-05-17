«حياة كريمة» تستأنف أعمالها بقرى أشمون والشهداء بالمنوفية

«حياة كريمة» تستأنف أعمالها بقرى أشمون والشهداء

أكد سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون أنه تم استئناف العمل بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقرى مركز أشمون في قطاع المياه والصرف الصحي من إنشاء محطات للمياه والصرف الصحي أو تطوير المحطات الموجودة بالفعل، وإنشاء محطات معالجة ومد خطوط المياه والصرف للمناطق المحرومة.

كما جرى استئناف الأعمال بقطاع الأبنية التعليمية بإنشاء مدارس جديدة أو إنشاء أجنحة داخل المدارس أو برفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل، كما جرى العمل في إنشاء المجمعات الحكومية في عدد من الوحدات المحلية، وقطاع الغاز الطبيعي.

وأشار سرور إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة سوف تنفذ بجميع قرى مركز أشمون دون استثناء.

وأكد على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى أشمون لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة والتدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القرى من خلال المبادرة، وتذليل كافة العقبات لسرعة التنفيذ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات وتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى مركز أشمون، وتم الانتهاء من أعمال هدم الوحدة البيطرية القديمة بقرية شما، وتم رفع الأنقاض وناتج الهدم بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المنفذة، وتم الانتهاء من أعمال الحفر لإنشاء مجمع الخدمات الحكومية بالقرية.

وفي الوحدة المحلية بطهواي، تم الانتهاء من هدم مبنى الوحدة المحلية القديم وتم رفع الأنقاض وناتج الهدم والانتهاء من أعمال الحفر وتم شد الاخشاب لعمل القواعد الخرسانية لإنشاء مجمع خدمات حكومية.

أما بالوحدة المحلية بشنشور، فتم هدم مبني الوحدة البيطرية القديم وجاري رفع ناتج الهدم لإنشاء مجمع خدمات حكومية عليه، وفي الوحدة المحلية بسمادون فجاري أعمال الحفر للأساسات الخاصة بالمجمع بالقرية، وأيضا بالوحدة المحلية بسنتريس فتم رفع ناتج هدم موقع الوحدة البيطرية القديمة لانشاء المجمع عليه، وبالمثل بالوحدة المحلية بسبك الاحد فتم إزالة مبني الوحدة البيطرية ومكتب البريد القديم لإنشاء المجمع عليه.

بينما بالوحدة المحلية بطليا، تم البدء في أعمال الحفر لموقع إنشاء المجمع الحكومي، كما قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المنفذة باستلام المواقع المخصصة لإنشاء مجمع مصالح حكومية عليه بباقي الوحدات المحلية وجاري عمل الجسات ورفع الاحداثيات للمواقع المقترحة للمجمعات للبدء الفعلي في أعمال الانشاءات.

وعلي صعيد متصل في مركز الشهداء، بدأ بناء الدور الأرضى بمدرسة الوحدة المجمعة بدراجيل، وتم حفر 42 مترا للصرف الصحي بشارع الإمام المتفرع من شارع سوق الأربعاء، كذلك مد خط مياه عزبة أبو جازية التابعة لدراجيل بطول 300 متر.

في قطاع المياه والصرف الصحي استمر العمل في صب الخرسانة المسلحة للبيارة بمحطة رفع الصرف الصحي بشمياطس، كذلك استمر حفر بئر عملية مياه جزيرة الحجر.

في قطاع الأبنية التعليمية تم صب سقف الدور الثاني علوي بمدرسة الشهيد شوقي الفقي الإعدادية، والبدء في بناء وتسديد الدور الأرضي بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بدراجيل.

وفي قطاع الغاز الطبيعي تم تركيب الشواكيش للغاز الطبيعي بشارع المسجد الغربي بسلامون قبلي، ومد خطوط الغاز بشارع الترعة المردومة الموازي للطريق الأسفلت بقرية كفر الجلابطة كذلك تم توصيل الشواكيش للغاز الطبيعي للمنازل بقرية العراقية أمام مسجد الرحمن.