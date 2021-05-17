العثور على جثة شاب في شقة بالشيخ زايد.. والتحريات: «مريض إيدز»

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب داخل شقته في منطقة الشيخ زايد، بعدما أبلغ الأهالي بانبعاث رائحة من داخل الشقة، وبالانتقال تم العثور على جثة الشاب، وبجمع المعلومات عنه تبين أنه مريض إيدز.

وقررت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثمان، واستلمت شقيقة الشاب المتوفى جثمانه لدفنه في مقابر 15 مايو.

- تقرير الطب الشرعي ونتائج التحريات

وكشف الفحص الطبي المبدئي والجنائي على الجثة عدم وجود أثار عنف أو شبهة جنائية، وتوصلت تحريات أكدها تحليل الطب الشرعي إلى أن الشاب المتوفى كان مصابا بالإيدز.

وأمرت جهات التحقيق بحجز شابين صديقي الشاب المتوفي وذلك لحين وصول التحريات الأمنية وإجراء تحليل لهما، حيث كانا يترددان على شقته قبل العثور على جثته في حالة تعفن.

- مرض الإيدز

يزيد معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية من خطر تعرض العاملين في مجال الرعاية الصحية للدم، من المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، خاصةً عندما لا يتم اتباع احتياطات الدم وسوائل الجسم لجميع المرضى.

و تؤكد توصيات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية، على ضرورة اتباع عدة خطوات لمنع انتقال العدوى من مريض الايدز ومن أهمها:

- أولا : ضرورة أن ينظر العاملون في الرعاية الصحية في جميع المرضى على أنهم محتمل أن يكونوا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، أو غيرها من مسببات الأمراض المنقولة بالدم، وأن يلتزموا بشكل صارم باحتياطات مكافحة العدوى لتقليل خطر التعرض للدم وسوائل الجسم جميع المرضى.

- ثانيا : تؤكد التوصيات على ضرورة منع العدوى فى المختبرات، وأيضا فى التعامل المباشر مع المرضى.

- ثالثا: اتباع إرشادات واحتياطات العزل في المستشفيات.

- رابعا :ممارسات مكافحة العدوى لطب الأسنان وماكينات الغسيل الكلوى

- خامسا: التعامل مع الدم ومشتقاته ،وسوائل الجسم الأخرى من جميع المرضى باعتبارهم من المحتمل أن يكونوا معديين.