أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي الدعم النقدي من معاش تكافل وكرامة 2021 بلغ 3 مليون و 800 ألف مستفيد حتى شهر مايو الجاري، وأكدت التضامن، أنه يمكن للمستفيدين من استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021 من طريق رابط رسمي.

وزارة التضامن الاجتماعي.. استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021

وتزداد معدلات البحث عن كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال الرابط التالي من هنــــــــــا



الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن، أنه يمكن الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة الاستعلام بالرقم القومي من خلال الدخول لموقع وزارة التضامن الاجتماعي

كتابة الرقم القومي للمستفيد في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على استعلام

- ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن، ويمكن من خلال:

نوع البطاقة للمستفيد "تكافل وكرامة.

حالة البطاقة إذا كانت سارية متجمدة، أو متوقفة.

- في حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب.

- في حالة سريان البطاقة يجري توضيح المبلغ المستحق للمستفيد.



عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2021

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بلغ ١٤.٣ مليون فرد بتكلفة ١٧.٧ مليار جنيه في عام ٢٠١٨، ارتفع إلى ١٤٣ مليار جنيه بتكلفة ١٩ مليار جنيه عام ٢٠٢١، تمثل نسبة النساء صاحبات البطاقات حوالي ٧٨% من إجمالي المستفيدين، بما يشمل ١٨% من النساء المعيلات بتكلفة ٣.٤ مليار جنيه سنويا.تمثل نسبة النساء صاحبات البطاقات حوالي ٧٨% من إجمالي المستفيدين، بما يشمل ١٨% من النساء المعيلات بتكلفة ٣.٤ مليار جنيه سنويا.، كما يبلغ عدد الأطفال ٥.٢ مليون طفل تحت سن ١٨ عاما، ولقد بدأت الوزارة مرحلة جديدة فى برنامج تكافل تتجه نحو تأهيل الأسر الشابة وأخلاقها بسوق العمل.

اقرأ ايضا

ربط الدعم بعدم تزويج القاصرات

وصرحت وزيرة التضامن أن الوزارة تدرس حالياً إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل"، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة، وذلك حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.