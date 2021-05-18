الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أول مصمم صاحب بشرة سمراء ينضم لأسبوع الموضة في باريس.. من هو؟

كيربي جان ريموند
كيربي جان ريموند

سيكون المصمم كيربي جان ريموند صاحب الماركة التجارية Pyer Moss، أول مصمم أمريكي أسود تتم دعوته للعرض في أسبوع الأزياء الراقية في باريس، لينضم إلى صفوف إيلي صعب وشانيل وكريستيان ديور وفالنتينو وزهير مراد في عروض خريف 2021 المرتقبة في يوليو.

من هو كيربي جان ريموند؟

بدأ المصمم الأمريكي مسيرته المهنية في مجال الأزياء في Theory وMarchesa، قبل أن يعمل كمصمم مستقل، ثم أسس علامته التجارية الخاصة Pyer Moss في عام 2013.

وسرعان ما اكتسب جان ريموند اسماً لنفسه من خلال إنشاء مجموعات ملابس رجالية ونسائية مرتبطة بإشارات إلى وحشية الشرطة وحركة Black Lives Matter، ونمت عروضه لتجمع بين الفيديو والموسيقى وحفلات الكلمات المنطوقة التي أنشأها من أجل الجالية الأمريكية السوداء.

تستشهد ملابسه بالعديد من المراجع، من الهيب هوب إلى الهندسة المعمارية لتشكيل ملابس مشرقة وجريئة وسياسية بعمق يتردد صداها عبر الأجيال، وعلى الرغم من الرسائل المؤثرة في تصميماته، يدرك جان ريموند أيضاً قوة تقديم عرض جيد، فبالنسبة لأحدث مجموعاته التي حدثت في فترة ما قبل الجائحة، كلف مغنياً وفرقة موسيقية حية لمرافقة العارضات.

وكان هذا المزيج الذكي هو الذي جعل «ريبوك» تقترب من جان ريموند في عام 2018 للتعاون في سلسلة من الأحذية الرياضية، وكانت مجموعة Reebok by Pyer Moss الحائزة على جوائز ناجحة للغاية، وتم تعيين جان ريموند كمدير إبداعي عالمي لها في عام 2020.

في عام 2018 تم ترشيح Pyer Moss أيضًا لجائزة Swarovski من مجلس مصممي الأزياء في أمريكا (CFDA) عن المواهب الناشئة عن مجموعتها لفصلي الخريف والشتاء، ثم فازت في وقت لاحق من نفس العام بجائزة صندوق CFDA / Vogue Fashion Fund.

ومع ذلك ربما تكون الشهرة الأكبر للمصمم قد جاءت في وقت سابق من هذا العام، عندما ارتدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس معطف الجمل الشهير من Pyer Moss في الليلة التي سبقت تنصيب الرئاسة الأمريكية.

كيربي جان ريموند إيلى صعب مصمم أسود باريس اسبوع الموضة خريف 2021

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