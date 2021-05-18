الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

سر ارتداء عادل إمام للجينز في أعماله

عادل إمام
عادل إمام

تميّز الزعيم عادل إمام، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ81، الإثنين 17 مايو، بارتداء «البنطلون الجينز» في العديد من أعماله.

وأثار ارتداءه للجينز بشكل مستمر في أعماله، انتباه الكثيرين الذين تساءلوا عن سر هذا الأمر، حتى أجاب الزعيم على هذا السؤال في لقاء مع مجلة «العربي» الثقافية الكويتية، في عام 2003.

قال الزعيم: «أحدثت نقلة بدخول الجينز في السينما المصرية، فكنت أول مَن يرتديه على الشاشة، فتعلق الناس به، وربط بين وجودنا سويًا».

وأضاف: «كل الطبقات تتخفى وراءه، الغني والفقير على السواء، ولكن حتى أصنف نفسي جيداً فأنا أقف في صف البسطاء والمهمشين في فكري وفي الشخصيات التي أختارها».

عادل امام الزعيم الجمهورية الجاكيت الجينز ميلاد

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