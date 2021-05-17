غداً.. انطلاق أولمبياد الطفل في نسخته الثالثة للطلائع بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة لعام 2021 للطلائع غداً الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021 وذلك من أمام ديوان عام المحافظة وصولاً لمنطقة آثار تل بسطة بمدينة الزقازيق.

وأكد محافظ الشرقية أن الهدف من تنفيذ المبادرات الرياضية التوعية بأهمية الرياضة ونشر الثقافة الرياضية بين مختلف فئات المجتمع وتشجيع النشئ على ممارسة الرياضة والاهتمام باللياقة البدنية وتنمية النشاط الرياضي بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه سيتم تنفيذ أولمبياد الطفل الثالث للطلائع بمراكز شباب ( ناصر بالزقازيق - مشتول السوق - كفر صقر – منيا القمح - أبو حماد - فاقوس أبو كبير – الحسينية – مباشر بالإبراهيمية - سلمنت بمنيا القمح ) وذلك للتنافس بين اللاعبين في ألعاب ( كرة القدم الخماسي (بنين وبنات )- كرة السلة (بنين وبنات ) - كرة الطائرة (بنين وبنات ) - كرة اليد (بنين) - ألعاب القوي 100 متر عدو ، وثب طويل ، دفع جلة (بنين وبنات) - تنس الطاولة (بنين وبنات)- كاراتيه كاتا (بنين وبنات ) – تايكوندو كروجي (بنين وبنات ) بالتنسيق بين الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية .

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه سيتم فتح باب التسجيل لمشاركة الطلائع بأولمبياد الطفل الثالث في المرحلة السنية ما بين 12- 14 سنه بمختلف مراكز الشباب خلال الفترة من 10 أبريل وحتي 20 مايو القادم وسيتم الإعلان عن موعد المباريات عقب الإنتهاء من التسجيل.

يذكر أنه تم تدشين أولمبياد للطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية، الذي يسهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء على إمتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية في مجموعة من الألعاب الفردية والجماعية.