الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«جادو» تكشف أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

جيهان جادو عضو مجلس
جيهان جادو عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا

قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، إنه زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية مهمة للغاية وفارقة في هذا التوقيت، وتؤكد أهمية تواجد مصر باعتبارها من أقوى الدول في القارة الإفريقية.

وأضافت جادو، في تصريح خاص لـ"الدستور"،  أنه من المقرر أن ينعقد مؤتمران بداية من اليوم الإثنين لمناقشة استقرار السودان ودعم الجانب السوداني في الاندماج  بالاقتصاد الدولي.

وأضافت أنه هناك قضايا شائكة ستناقش في هذا المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الجانب الفرنسي خاصة القضية الليبية وأيضا القضية الفلسطينية.

واكدت أن تلك الزيارة هي السادسة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا، حيث تحرص الحكومة الفرنسية على أن تكون مصر من أولى الدول التي تشارك في كافة المحافل الدولية والتي تبحث كبرى قضايا منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، إلى أن الزيارة تعكس تطور العلاقات بين الجانبين المصري والفرنسي، لذلك من المتوقع أن يتم طرح العديد من القضايا على طاولة النقاش خاصة الدول الأفريقية وكيفية دعم اقتصاد إفريقيا عقب جائحة فيروس كورونا المستجد. 
الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى مطار «أورلي» بالعاصمة الفرنسية باريس امس، للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، يومي 17 و18 مايو الجاري على التوالي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الإفريقية بما يسهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

كما سيلقي الرئيس الضوء خلال أعمال قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بما يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الإفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها.

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