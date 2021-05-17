الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مي فاروق وعمرو مصطفى يتضامنان مع الشعب الفلسطيني بأغنية «القضية فلسطينية»

المطربة مي فاروق
المطربة مي فاروق

طرحت المطربة مي فاروق أحدث أغنياتها بعنوان “القضية فلسطينية”، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من غارات واعتداءات من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتعاونت مي فاروق في الأغنية مع الملحن عمرو مصطفى، و قالت: “دي الطريقة اللي قدرت أدعم بيها القضية والشعب الفلسطيني، ولو كل واحد بدأ باللي يقدر يعمله هنعرف نغير حاجة”، وتم طرح الأغنية عبر جميع المنصات الإلكترونية.

 

 

وكانت الفنانة طرحت مؤخر أغنية جديد على طريقة الفيديو كليب بعنوان "يا طير" وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد حسن معوض، والمحلن سامر أبو طالب، والموزع الموسيقي عمر إسماعيل، والأغنية من إخراج بتول عرفة.

 

وقدمت  مى فاروق العديد من الأغنيات الطربية لعمالقة الفن العربي من خلال مشاركاتها في حفلات دار الأوبرا المصرية وظهرت لها عدد من الأغاني الخاصة وتترات المسلسلات التى لاقت نجاحًا واستحسانًا من الجماهير بنفس القدر الذي أحبوها فيه عندما قدمت اللون الطربي كما غنت من قبل أغانى مسلسلات "الليل وآخره" و"امرأة من الصعيد الجواني" و"صبيان وبنات" و"علماء المسلمين" و"السبع بنات" و"الأمام الغزالى".

المطربة مي فاروق مي فاروق أغنية القضية الفلسطينية فلسطين عمرو مصطفى

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