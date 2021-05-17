واشنطن تطلب من تل أبيب «تفاصيل إضافية» عن الهجوم على مبنى الجلاء

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أمريكا طلبت من إسرائيل تفاصيل إضافية عن الهجوم على مبنى في غزة كان يضم مكاتب منافذ إعلامية.

وأضاف «بلينكن»، في تصريحات نقلتها رويترز، أنه لم يطلع على أي معلومات قدمتها إسرائيل بخصوص الهجوم على مبنى الجلاء.

وأثار تدمير إسرائيل، أول أمس (السبت)، مبنى يضم مكاتب لوسائل إعلام دولية من بينها وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس (إيه بي)، ومقتل مدنيين بينهم ثمانية أطفال، غضبا واسعا.

في السياق، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، إسرائيل والفلسطينيين "إلى حماية المدنيين خصوصا الأطفال منهم"، مجددا التأكيد أن الدولة العبرية "بصفتها دولة ديمقراطية لديها واجب خاص" على هذا الصعيد.

وقال خلال زيارة له في كوبنهاجن: "سنواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة لوضع حد لدوامة العنف هذه.. نحن مستعدون لتقديم دعمنا إن أرادت الأطراف التوصل إلى وقف لإطلاق النار".