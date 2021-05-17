الإثنين 17 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

واشنطن تطلب من تل أبيب «تفاصيل إضافية» عن الهجوم على مبنى الجلاء

الهجوم على مبنى الجلاء
الهجوم على مبنى الجلاء

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أمريكا طلبت من إسرائيل تفاصيل إضافية عن الهجوم على مبنى في غزة كان يضم مكاتب منافذ إعلامية.

وأضاف «بلينكن»، في تصريحات نقلتها رويترز، أنه لم يطلع على أي معلومات قدمتها إسرائيل بخصوص الهجوم على مبنى الجلاء.

وأثار تدمير إسرائيل، أول أمس (السبت)، مبنى يضم مكاتب لوسائل إعلام دولية من بينها وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس (إيه بي)، ومقتل مدنيين بينهم ثمانية أطفال، غضبا واسعا.

في السياق، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، إسرائيل والفلسطينيين "إلى حماية المدنيين خصوصا الأطفال منهم"، مجددا التأكيد أن الدولة العبرية "بصفتها دولة ديمقراطية لديها واجب خاص" على هذا الصعيد.

وقال خلال زيارة له في كوبنهاجن: "سنواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة لوضع حد لدوامة العنف هذه.. نحن مستعدون لتقديم دعمنا إن أرادت الأطراف التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

الأكثر قراءة

السعودية تعلن شروط استئناف السفر مع مصر

الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 33

«السقا» معلقًا على هجوم مها أحمد: «العيش والملح عقد عفى الله عما سلف»

«طلعت» يكشف لـ«الدستور» تفاصيل التعاون بين مصر وفرنسا في مجال الاتصالات

«ماكرون»: تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي

«حياة كريمة» تستأنف أعمالها بقرى أشمون والشهداء بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تغتال القيادي في حركة الجهاد حسام أبو هربيد

واشنطن تطلب من تل أبيب «تفاصيل إضافية» عن الهجوم على مبنى الجلاء

توقيع الشاباك .. من هو "حسام أبو هربيد" الذى اغتالته إسرائيل؟