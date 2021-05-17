«تعليم القاهرة» تعلن انطلاق الامتحان التكميلي لصفوف النقل غداً

صفوف النقل

قال محمد عبدالتواب، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه سيتم غدا الثلاثاء 18 مايو 2021، عقد الامتحان التكميلي لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثاني الإعدادى، والصفين الأول والثاني الثانوي.

وشدد عبدالتواب، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بالمدارس، مع اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التزاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقًا لخطة الدولة والمحافظة فس مواجهة فيروس كورونا.

كانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فئات الطلاب الذين الذين يؤدون امتحانا تكميليا خلال الشهر الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب الذين يؤدون الامتحان التكميلى، الذين تخلفوا عن أداء أى من امتحانات شهور مارس وأبريل بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادي) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية.

وتابعت الوزارة: "الطلاب الذين من أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلى فى المناهج المقررة لشهرى مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفى زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد فى اليوم الواحد.

وأوضحت الوزارة فى حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس.

وكانت قد انتهت الادارات التعليمية والمدارس من وضع الأسئلة الخاصة بالامتحان التكميلى لصفوف النقل للبدء فى طباعتها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، كما تم الانتهاء من تجهيز وطباعة جداول الامتحانات والأعلان عنها داخل المدارس.