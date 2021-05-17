الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأعلي للجامعات يستلم أوراق المرشحين لرئاسة جامعة حلوان.. اليوم

الأعلى للجامعات يستلم أوراق المرشحين لرئاسة جامعة حلوان.. اليوم

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بدأ المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، الاثنين، في استلام أوارق المرشحين لرئاسة جامعة حلوان، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة، وذلك بعد إعلان لجنة اختيار القيادات عن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة جامعة حلوان.

 

ضمت القائمة النهائية لجامعة حلوان:

1- الدكتور ياسر محمد جاد الله، قائم بعمل المعهد القومي للملكية الفكرية.

2- الدكتور جابر محمد عبد الجواد، أستاذ بقسم الاقتصاد والتجارة الخارجية، كلية التجارة وإدارة الأعمال.

 3- الدكتور إبراهيم لطفى محمد، عميد كلية التكنولوجيا.

4- الدكتورة جيهان محمد أحمد، أستاذ ورئيس قسم إدارة التمريض.

5- الدكتور ماجد محمد نجم، رئيس جامعة حلوان.

6- الدكتور سعد السيد سعد، أستاذ بقسم كلية التربية الفنية.

7- الدكتور داود محمد سمير، أستاذ بقسم العلوم الموسيقية بكلية التربية الموسيقية. 

وحددت لجنة اختيار القيادات الجامعية، الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة جامعة في الآتي: "السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وبداخلها الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها، وبناء شراكات، والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي".

كان المجلس الأعلى للجامعات أعلن الجدول الزمني للإجراءات والأوراق المطلوبة للتقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة القاهرة، وهي:

الأوراق المطلوبة

1- السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على (الأبحاث - المهارات العلمية - الإشراف على الرسائل العلمية - المشروعات البحثية المشارك فيها – التعاون الخارجي - بناء شراكات - المشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي ... إلخ). عدد (1) نسخة أصل + عدد (9) نسخ ورقية.

2- بيان حالة يشتمل على ( الإعارات - والإجازات – المهمات العلمية بالخارج - الجزاءات) معتمد ومختوم من الجامعة. عدد (1) نسخة أصل + (9) نسخ ورقية.

3- خطة لتطوير الجامعة عدد (1) نسخة أصل + (9) نسخ ورقية.

4- تقديم كل ما سبق من أوراق في البنود ( 1 - 3) على إسطوانة مدمجة أوفلاشة بعدد (9) نسخ.

5- شهادة الحصول على الدورة التدريبية المؤهلة للترشح من إحدى الجهات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، وفي حالة عدم وجود الشهادة عند التقدم يجب تقديمها قبل إعلان القائمة النهائية واجتماع لجنة البت في الطعون وإلا سيكون التقدم لاغيًا.

6- صور من بيان الحالة الوظيفية للمرشح ( 4 ) صور.

7- شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية (عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة) شهادة أصل.

8- صورة بطاقة الرقم القومي (2) صورة.

9- صورة شخصية حديثة (صورة).

10- سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية (نسخة).

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