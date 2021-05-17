وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بتوفير الحماية للصحفيين في مناطق النزاعات

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بليتنكن، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بتوفير الحماية للصحفيين في مناطق النزاعات، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن قلقه بشأن الصحفيين العاملين في غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، وفق لقناة العربية الإخبارية، لدى إسرائيل مسؤولية خاصة لحماية المدنيين.

صدمة

وكان قد عبر رئيس وكالة الأسوشيتد برس عن صدمته من تفجير برج الجلاء الذي يضم مكتب الوكالة ومؤسسات وشركات إعلامية دولية ومحلية أخرى في غزة، معتبرا أن ما حدث يعني أن العالم سيسمع أخبارا أقل عما يحدث في غزة.

وقال الرئيس والرئيس التنفيذي للأسوشيتد برس، جاري برويت، إنه "مصدوم" من استهداف الجيش الإسرائيلي لبرج الجلاء في وسط غزة.

وأصدر برويت البيان التالي عقب تدمير برج الجلاء، الذي يضم مكاتب وكالة الأسوشيتد برس، إلى جانب وسائل إعلامية عالمية ومحلية أخرى.

وقال برويت في البيان "نشعر بالصدمة والرعب من استهداف وتدمير الجيش الإسرائيلي للمبنى الذي يضم مكتب أسوشيتد برس وغيرها من المؤسسات الإخبارية في غزة".

وقال "هذا تطور مزعج بشكل لا يصدق. لقد تجنبنا بصعوبة خسارة فادحة في الأرواح. كان هناك العشرات من صحفيي وكالة الأسوشييتد برس والعاملين المستقلين داخل المبنى ولحسن الحظ تمكنا من إجلائهم في الوقت المناسب".

وختم قالا "لن يعرف العالم الكثير عما يحدث في غزة بسبب ما حدث اليوم"، في إشارة إلى قصف وتدمير برج الجلاء وسط مدينة غزة.

وكانت غارة جوية إسرائيلية دمرت، السبت، برج الجلاء، الذي يتألف من 12 طابقا ويقع في شارع الجلاء بحي الرمال في غزة.

ووفقا للتقارير، فقد قصفت الطائرات الإسرائيلية البرج بأربع صواريخ.

وزعم بيان للجيش الإسرائيلي أن البرج ضم مصالح عسكرية لحركة حماس.

وأضاف بيان للجيش الإسرائيلي ان المبنى الذي انهار وسط مدينة غزة يضم مكاتب إعلامية تتستر حماس بها وتستخدمها دروعا بشرية.

وفي وقت لاحق من يوم السبت الماضي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، على تويتر إن واشنطن تواصلت "مباشرة" مع الإسرائيليين وطلبت "ضمان سلامة وأمن الصحفيين"، وذلك بعد قصف الطيران الإسرائيلي لبرج الجلاء في قطاع غزة.

وأوضحت ساكي: "تواصلنا مباشرة مع الإسرائيليين لضمان أن سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة مسؤولية أساسية".