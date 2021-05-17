الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«استنطاق الصمت في الشعر والرؤيا».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

الهيئة المصرية العامة
الهيئة المصرية العامة للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د/ هيثم الحاج علي، كتاب بعنوان "استنطاق الصمت في الشعر والرؤيا" للدكتور فاضل سوداني.

يصارع شعر الرؤيا الآن ضد آلية وأبوية الشعرية المزيفة، التى هدفها عقلنته من خلال إغراقه بالسذاجة والمباشرة، وجعله نتاجا لتاريخ ثقافى ملتف على نفسه بحجج مختلفة مما يؤدى إلى انتزاعه من كينونته الإبداعية وذاكرته الرؤيوية الكامنة فى اللازمان والحلم والاتحاد بالمطلق وميتافيزيقيا الخيال.

إن تشويه زمن الشعر الإبداعى والعمل على تهميش تأثيره فى الحياة والانسان لأى سبب من الأسباب يعنى سرقة تراث شعر الرؤيا المتراكمة تاريخيا لأن الخواء يتأتى من خواء روح الإنسان وبالذات الشاعر الروائى. وبهذه الحالة فإن الشاعر يتخلى عن مهمته الأساسية التى لا تكمن فى الوعى المكثف لتأثير الجمال، وإنما تدمير القبيح السائد، وخلق بصريات جماليةوتذوق جديد للحياة، بشكل يجعلنا ننسى لحظة ذلك المتربص بين تلافيف وجودنا (الموت). وشعر الرؤيا المتبصرة هو لحظة إبداعية لتجاوز الموت، فالتوتر الجمالي الرؤيوي يخلق هزة روحية وتبصرا شعريا لفهم وتذوق الحياة.

ومن هنا تأتى أهمية دراسة شعر الرؤيا كونه وسيلة بصرية مرتبطة بجوهر الحياة فى لحظة الخلق الآنى ومرتبط أيضا بالموت او العدم كمصير أبدى يدفعنا إلى أن نمتلك التبصر والغور فى مجاهل المستحيل.

,جاء الكتاب ضمن استعدادات الهيئة العامة للكتاب استعداداتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة المقرر إقامتها في نهاية يونيو المقبل، بمشاركة دور النشر المصرية والعربية التي تقدمت لحجز أجنة في المعرض خلال الفترة الماضية.

وكانت قد أغلقت اللجنة العليا للمعرض باب الحجز في المعرض يوم الثلاثاء الماضي، 11 مايو، ومن المقرر أن يتم رصد أعداد المشاركين عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

واستقرت اللجنة على أن يكون حجز دخول الجمهور "أونلاين"، لتحديد أعداد الدخول والخروج من المعرض منعًا للتكدس أمام البوابات، وحفاظًا على أرواح المواطنين من فيروس كورونا الذي ضرب العالم.

وتحمل الدورة الـ 52 من المعرض شعار "هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل"، ووقع اختيار اللجنة على الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض هذا العام، ولأول مرة تقرر اللجنة اختيار شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل، ووقع اختيارها على الكاتب عبد التواب يوسف، كما رأت اللجنة استمرار الاحتفاء بمئوية الكاتب والمترجم ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبد الصبور من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض، إضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهم ضمن احتفالات وزارة الثقافة الكاتبين الكبيرين.

الهيئة المصرية العامة للكتاب استنطاق الصمت في الشعر والرؤيا كتاب جديد الدكتور فاضل سوداني معرض القاهره الدولي للكتاب

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