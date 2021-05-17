الإثنين 17 مايو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

يطرح في مراكز التطعيم نهاية يوليو

غداً.. «الصحة» تستقبل أول شحنة مواد خام لتصنيع لقاح «سينوفاك» الصيني

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن استقبال مصر غداً الثلاثاء، أول شحنة من المواد الخام لإنتاج لقاح فيروس كورونا، استعداداً لبدء تصنيع أول 2 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصينى.

وأشارت المصادر في تصريحات لـ "الدستور" إلى أن مصر سوف تتسلم ١٤٠٠ لتر من المواد الخام لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية، تكفي لتصنيع 2 مليون من اللقاحات.

وأكدت أنه سيتم إنتاج أول دفعة من لقاح "سينوفاك" أخر شهر يونيو المقبل، كما سيتم طرحها رسمياً بنهاية يوليو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تقييم اللقاح وإجراء الاختبارات المطلوبة لاعتماده من جانب هيئة الدواء المصرية.

وأضافت المصادر إلى أن تقييم اللقاح قد يستغرق بضعة أسابيع من جانب هيئة الدواء، إلا أن هناك خطوات تتخذها وزارة الصحة لتسريع خطوات الإنتاج والتسجيل والتقييم للقاح لطرح أول دفعة فى الأسواق ومراكز التطعيم نهاية يوليو المقبل.

وأشارت إلى أنه وفقاً للاتفاقية الموقعة من الصين، فإن مصر تستهدف تصنيع ٤٠ مليون جرعة من لقاح سينوفاك بنهاية العام الحالي، حيث أن مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي تبدأ في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.

وأكدت أن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية بلغت 5 مليون جرعة، من بينها 2 مليون و500 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من شركة "أسترازينيكا"، لافتة إلى إقبال الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل لتلقي لقاح كورونا خلال الأسابيع الماضية.

وأشارت إلى أنه تم زيادة عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى 400 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

الصحة أول شحنة من المواد الخام لانتاج لقاح بدء تصنيع أول 2 مليون جرعة لقاح سينوفاك مصر تستهدف تصنيع ٤٠ مليون جرعة

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