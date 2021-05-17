«اتحاد الصناعات» ينسق مع «الصحة» لتطعيم عمال المصانع ضد كورونا

في إطار تضافر جهود أجهزة الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، فقد اتفقت وزارة الصحة واتحاد الصناعات المصرية على تنظيم برنامج لتطعيم عمال المصانع ضد فيروس كورونا المستجد.

وتم الاتفاق على أن يوفر اتحاد الصناعات المصرية مقرات بالمدن الصناعية تتواجد فيها الأطقم الطبية المكلفة من جانب وزارة الصحة بحيث يقوم كل مصنع بالتسجيل والتطعيم لجميع العاملين به سواء عمالة إنتاج أو إدارات في ذات المقر الذي سيتم توفيره.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على توفير التطعيم لعمالة المصانع وإداراتها حفاظا على رأس المال البشري. وقد أوضح السيد المهندس محمد السويدي علي أنه سيتم التنسيق مع الغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين ومكاتب الاتحاد في المحافظات حتى يتم تنفيذ البرنامج بشكل فعال ومنظم وبما يعود بالفائدة علي عمالة المنشآت الصناعية في مختلف التجمعات الصناعية.

وسادت حالة من عدم الاستقرار بين اقتصاديات الدول منذ بداية أزمة كورونا بسبب الخسائر التي لحقت بالشركات والمصانع والمبيعات بشكل عام.

وتسعى الحكومة في الوقت الراهن لتوفير لقاح كورونا المتوفر حاليا لجميع المواطنين.

وزارة الصحة تناشد المواطنين بالتسجيل وخاصة كبار السن

ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داع للقلق، كما أكّدت أنَّ مصر تستعد لتصنيع لقاح صيني مصري خلال الشهر الحالى بعد تسلم 1400 لتر من المواد الخام الخاصة بلقاح كورونا من المقرر أن نتسلمها في غضون يومين لانتاج أكثر من 2 مليون جرعة.