برلماني: مشاركة الرئيس في مؤتمر باريس تأكيد على دعم مصر لقضايا المنطقة

قال النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو مجلس النواب، إن هناك عدد من الرسائل لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي بالسودان ومساعدته على تجاوز الأزمة الاقتصادية بالإضافة إلى قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، سواء للقارة الأفريقية أو للعالم.

وتابع عبدالله: "مصر دائما تولي القضايا العربية والأفريقية اهتمام خاص، والتاريخ خير شاهد على ذلك، دائما ما تكون مصر سباقة فى هذه القضايا، ولعل مشاركة مشاركة عدد كبير من الدول وممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ورجال الأعمال وعدد كبير من المنظمات الدولية والعربية والأفريقية، وعدد من رؤساء الدول الإفريقية سيكون له دوره فى دعم ومساندة السودان والدول الإفريقية".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المؤتمر يهدف إلى تنوير المستثمرين والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة السودان وإبراز فرص الاستثمار فى القطاعين العام والخاص، والعمل على إسقاط الديون الخارجية للسودان اضافة الى ما تتمتع به مصر من ثقل على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية ومواجهة المشكلات والتحديات التى تواجه القارة السمراء وبالخصوص خلال جائحة كورونا.

وبدأت في العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم الإثنين، جلسات مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان والذي يهدف الى التطبيع الكامل للسودان مع المجتمع الدولي وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة السودان بجانب إبراز فرص الاستثمار في السودان في القطاعين العام والخاص.

يذكر أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مؤتمر باريس، تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الإفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية.

ويعتزم الرئيس، التركيز خلال أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.