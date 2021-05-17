الإثنين 17 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طبيب ينصح المواطنين بتلقي اللقاح: «الحل الوحيد المتاح لمقاومة الوباء»

كورونا
كورونا

كشف الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى عزل النجيلة سابقا، عن مدى أهمية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مجيبًا عن عدد من الاستفسارات بخصوص اللقاحات. 

 وقال نائب مدير مستشفى عزل النجيلة سابقا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ينصح بتلقي اللقاح أيا كان نوعه، فكل اللقاحات آمنة وبخصوص الجلطات والحديث عنها، لا يوجد أى مادة تدخل جسم الإنسان دون مضاعفات، مؤكدا أن المضاعفات غالبيتها تكون بسيطة ولا تذكر ونادرا ما تكون خطيرة، لذلك يجب النظر إلى الفائدة من اللقاح".

- خطورة اللقاحات ضئيلة جدا

وأضاف "علام"، "خطورة لقاح استرازينكا لحدوث الجلطات فى اغلب التقارير تقدر بـ  من  2 لـ 5 في المليون وفى تقارير أخرى 4 لـ 10في المليون أما الوفيات واحد فقط لكل مليون رقم ضئيل جدا جدا، مقابل الفائدة من اللقاح من الحماية من الإصابة حتى أو تقليل المضاعفات في حالة حدوث الإصابة وتقليل احتياج المصاب للمستشفى".

وأشار إلى أن اللقاحات مثل "فايزر وموديرنا" نسبة حدوث جلطات قريبة جدا من استرازينكا تقريبا وذلك بحسب تقارير صادرةمن بريطانيا ومن امريكا، مضيفًا: "اللقاح هو الحل لانتهاء الوباء نهائيا، وحاليا متاح قدام كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة و فرصة للحصول عليه لأن من سجلوا عدد قليل، وزيادة الأعداد اللي بتسجل هيخلى أعداد مراكز اللقاح على مستوى الجمهورية تزيد، وهيزود سرعة استيراد وإنتاج اللقاحات، واتمنى قريبا نصل لـ 200 و 300ى ألف جرعة يوميا ساعتها اقدر اقولكم هانت، غير كده احنا هنفضل فى نفس الداية أعداد تزيد ووفيات تزيد وبعدها تقل لفترة وبعدها ترجع تزيد تانب وهكذا".

- اللقاح ضروري لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

وأكد "علام" على ضرورة أخذ اللقاح قائلًا "لو حصل على اللقاح اغلب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة خلال فتره زمنيه قصيره هنبدأ نحس بتحسن و المنظومة، الصحية هيقل الضغط عليها و هانقدر نقدم خدمة أفضل أعداد وفيات هتقل".

- التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية 

وكشف خلال حديثه عن نقطة مهمة قائلا:"دعوتي للتسجيل وأخذ اللقاح مش معناها نهائيا التخلى عن الالتزام حتى اللى اخدوا اللقاح لازم يلتزموا مش خوفا عليهم لأن الخطر عليهم قل جدا لكن خوفا من أنهم يساعدوا فى نشر الفيروس بدون ميحسوا، علشان نتخلى عن الكمامات لازم تصل اللقاحات لنسبة كبيرة من السكان غير كده مطلوب من الجميع الالتزام".

وتابع: "الالتزام هو الذي هيخرجنا من الوضع الحالي الصعب، وللاسف متوقع يزداد سوءا الأيام القادمة واللقاحات هى التى هتمنع تكراره فى المستقبل فى حاله وصوله لأعداد ضخمه ولو وصل لـ  20 مليون مواط، هنبدأ نشعر بتحسن ولو وصل لـ 60 مليون هنا نقدر نقول هنبدء نشم نفسنا ونتخلى عن حذرنا تدريجيا".
 

حماية بريطانيا جمهور مستشفى المواطنين صحي

الأكثر قراءة

السعودية تعلن شروط استئناف السفر مع مصر

الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 33

«السقا» معلقًا على هجوم مها أحمد: «العيش والملح عقد عفى الله عما سلف»

«طلعت» يكشف لـ«الدستور» تفاصيل التعاون بين مصر وفرنسا في مجال الاتصالات

«ماكرون»: تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي

لا يسمح بسفر المصريين.. تفاصيل عودة الرحلات بين مصر والسعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تغتال القيادي في حركة الجهاد حسام أبو هربيد

واشنطن تطلب من تل أبيب «تفاصيل إضافية» عن الهجوم على مبنى الجلاء

توقيع الشاباك .. من هو "حسام أبو هربيد" الذى اغتالته إسرائيل؟