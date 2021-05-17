طبيب ينصح المواطنين بتلقي اللقاح: «الحل الوحيد المتاح لمقاومة الوباء»

كشف الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى عزل النجيلة سابقا، عن مدى أهمية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مجيبًا عن عدد من الاستفسارات بخصوص اللقاحات.

وقال نائب مدير مستشفى عزل النجيلة سابقا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ينصح بتلقي اللقاح أيا كان نوعه، فكل اللقاحات آمنة وبخصوص الجلطات والحديث عنها، لا يوجد أى مادة تدخل جسم الإنسان دون مضاعفات، مؤكدا أن المضاعفات غالبيتها تكون بسيطة ولا تذكر ونادرا ما تكون خطيرة، لذلك يجب النظر إلى الفائدة من اللقاح".

- خطورة اللقاحات ضئيلة جدا

وأضاف "علام"، "خطورة لقاح استرازينكا لحدوث الجلطات فى اغلب التقارير تقدر بـ من 2 لـ 5 في المليون وفى تقارير أخرى 4 لـ 10في المليون أما الوفيات واحد فقط لكل مليون رقم ضئيل جدا جدا، مقابل الفائدة من اللقاح من الحماية من الإصابة حتى أو تقليل المضاعفات في حالة حدوث الإصابة وتقليل احتياج المصاب للمستشفى".

وأشار إلى أن اللقاحات مثل "فايزر وموديرنا" نسبة حدوث جلطات قريبة جدا من استرازينكا تقريبا وذلك بحسب تقارير صادرةمن بريطانيا ومن امريكا، مضيفًا: "اللقاح هو الحل لانتهاء الوباء نهائيا، وحاليا متاح قدام كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة و فرصة للحصول عليه لأن من سجلوا عدد قليل، وزيادة الأعداد اللي بتسجل هيخلى أعداد مراكز اللقاح على مستوى الجمهورية تزيد، وهيزود سرعة استيراد وإنتاج اللقاحات، واتمنى قريبا نصل لـ 200 و 300ى ألف جرعة يوميا ساعتها اقدر اقولكم هانت، غير كده احنا هنفضل فى نفس الداية أعداد تزيد ووفيات تزيد وبعدها تقل لفترة وبعدها ترجع تزيد تانب وهكذا".

- اللقاح ضروري لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

وأكد "علام" على ضرورة أخذ اللقاح قائلًا "لو حصل على اللقاح اغلب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة خلال فتره زمنيه قصيره هنبدأ نحس بتحسن و المنظومة، الصحية هيقل الضغط عليها و هانقدر نقدم خدمة أفضل أعداد وفيات هتقل".

- التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وكشف خلال حديثه عن نقطة مهمة قائلا:"دعوتي للتسجيل وأخذ اللقاح مش معناها نهائيا التخلى عن الالتزام حتى اللى اخدوا اللقاح لازم يلتزموا مش خوفا عليهم لأن الخطر عليهم قل جدا لكن خوفا من أنهم يساعدوا فى نشر الفيروس بدون ميحسوا، علشان نتخلى عن الكمامات لازم تصل اللقاحات لنسبة كبيرة من السكان غير كده مطلوب من الجميع الالتزام".

وتابع: "الالتزام هو الذي هيخرجنا من الوضع الحالي الصعب، وللاسف متوقع يزداد سوءا الأيام القادمة واللقاحات هى التى هتمنع تكراره فى المستقبل فى حاله وصوله لأعداد ضخمه ولو وصل لـ 20 مليون مواط، هنبدأ نشعر بتحسن ولو وصل لـ 60 مليون هنا نقدر نقول هنبدء نشم نفسنا ونتخلى عن حذرنا تدريجيا".

