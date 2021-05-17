«السكة الحديد»: تعديل تركيب 4 قطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية - الأقصر»

أعلنت هيئة السكة الحديد، أنه سيتم تعديل تركيب 4 قطارات على خط “القاهرة / الإسكندرية / الأقصر”، والعكس بعربات روسية ذات تهوية ديناميكية، بدلا من العربات العادية ليكون التركيب بعدد 11 عربة وذلك اعتبارا من يوم 17/5/2021.

يأتي ذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية وبالعمل على تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد وتقديم افضل خدمة لجمهور الركاب فإنه

وأوضحت هيئة السكة الحديد إن هناك امتداد لمسير قطارين إلى محطة الأقصر بدلا من محطة سوهاج اعتبارا من يوم 5/6/2021 .

وأشارت إلى أنه سيتم تعديل تركيب قطار 27 “القاهرة / الإسكندرية” اعتبارا من يوم 5/17 /2021، وتعديل تركيب قطار 158 “الإسكندرية/ الأقصر” اعتبارا من يوم 5/18 /2021، وتعديل تركيب قطار 157 “الأقصر / الإسكندرية” اعتبارا من يوم 5/19 /2021.

وأوضحت هيئة السكة الحديد إنه سيتم تعديل تركيب قطار 1108 “الإسكندرية/ القاهرة” اعتبارا من يوم 20/5 /2021، وامتداد مسير قطاري 974 / 975 من “القاهرة إلى الأقصر”، اعتبارا من يوم 5/6/2021 على أن يقوم قطار 974 من “القاهرة إلى الأقصر” الساعة 5:30 صباحا بنفس التركيب، ويعود يوم 6/6/2021 بقطار 975 من “الأقصر إلى القاهرة” على أن يقوم الساعة 8:00 صباحا.