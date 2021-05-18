قبل قمة فرنسا.. لقاءات جمعت الرئيس السيسي وماكرون
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، متجها إلى قصر الإليزيه، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وينطلق مؤتمر دعم الانتقال الديمقراطى فى السودان وسط حضور دولى ومصرى يتقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك والوفد المرافق لهما الذى يضم 31 مسؤولا حكوميا سودانيا.
وتربط الدولتين علاقات وطيدة وخصوصا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- في سبتمبر 2014 لقاء بين رئيس الجمهورية الفرنسية ورئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك، بموازاة الجمعية العامة للأمم المتحدة .
-في نوفمبر 2014 زار الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا فرنسا. حيث عقد لقاء مع رئيس الجمهورية الفرنسية والوزير لوران فابيوس والوزير جان إيف لودريان ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. ومداخلة أمام المجلس الرئاسي للأعمال في جمعية أرباب العمل الفرنسيين (ميديف أنترناسيونال) .
-وشارك الرئيس الفرنسي، بصفة ضيف شرف، في تدشين أعمال توسيع قناة السويس في 6 أغسطس 2015
-في اكتوبر ٢٠١٧ قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة لفرنسا على رأس وفد رفيع المستوى، استقبله إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما الأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب والملفات الثنائية وسبل تعزيز العلاقات في مجالات الثقافة والتعليم. التقى الرئيس عدداً من كبار المسؤولين الفرنسيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء إدوار فيليب ورئيسا الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ﻓرانسوا دو روجي ومجلس الشيوخ جيرار لارشي. كما التقى بفلورنس بارلي وزيرة الدفاع، لبحث تعزيز التعاون العسكري والأمنى، والتقى وزير جون إيف لودريان خارجية فرنسا لاستعراض آخر المستجدات في الشرق الأوسط لا سيما في ليبيا وسوريا والعراق إضافة إلى سبل دفع عملية السلام بعد اتفاق المصالحة التاريخي الذي جرى توقيعه في القاهرة
-في يناير ٢٠١٩ قام الريس إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي. بحثا الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا وسبل الارتقاء بها وتطوير ركائزها في مختلف المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتنموية والسياحية، بما يتوافق مع مستوى طموحات وتطلعات البلدين، وذلك عن طريق نقل التكنولوجيا والخبرات، والتعاون التمويلي والإنمائي، إلى جانب الاستفادة من الآفاق المتنوعة على صعيد الاستثمار والتجارة.
-وفي ٢٠٢٠ قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة لفرنسا، استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث الجانبان كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها خلال الفترة القادمة.
يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، في مؤتمر "دعم المرحلة الانتقالية بالسودان" الذي يعقد بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء نحو 15 دولة إفريقية بينهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك
ومن المقرر أن يركز الرئيس السيسي خلال أعمال المؤتمر على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية المهمة التي يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
ومن المقرر أن يشارك الرئيس السيسى بعد غدٍ الثلاثاء، في قمة "تمويل الاقتصاديات الأفريقية"، حيث سيلقى الضوء خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها