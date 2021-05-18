قبل قمة فرنسا.. لقاءات جمعت الرئيس السيسي وماكرون

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، متجها إلى قصر الإليزيه، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وينطلق مؤتمر دعم الانتقال الديمقراطى فى السودان وسط حضور دولى ومصرى يتقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك والوفد المرافق لهما الذى يضم 31 مسؤولا حكوميا سودانيا.