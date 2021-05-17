محافظ أسيوط: حملات يومية لمتابعة مشروعات تطوير الريف المصري

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية والقروية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



يأتي ذلك لرفع مستوى معيشة المواطنين والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.



وشدد على الإشراف على مراحل التنفيذ والاطمئنان على سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ لتنفيذ المشروعات في المواعيد المقررة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".



وأضاف إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة وإنشاء المشروعات والانتهاء منها في المواعيد المقررة مع ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام العمل طبقاً للمواصفات والاشتراطات الفنية ومعايير الجودة.



فيما قام خالد عويس، رئيس مركز ومدينة الغنايم ورئيس الوحدة المحلية لقرية دير الجنادلة ورئيس الوحدة المحلية لقرية العزايزة، قد تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالوحدة البيطرية لقرية المشايعة ومشروع الصرف الصحى بالمشايعة ومشروع الصرف الصحى بقرية دير الجنادلة وتطوير مركز الشباب وأعمال مد وتركيب وشد الأسلاك الكهربائية الواردة لقرية دير الجنادلة وأعمال التطوير الجارية للوحدة الصحية بأولاد محمد ومد كابلات الكهرباء بكشك كهرباء السنوسي وكشك نزلة القديم وتركيب أعمدة الإنارة التى تم استلامها بالمناطق المحرومة، كما تفقد محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وناجح ابراهيم نائب رئيس المركز ورئيس قرية الكوم الأحمر؛ أعمال محطة رفع الصرف الصحي بالكوم الأحمر وأعمال الصرف الصحي بقرية نجع جزيرة قاو ومدرسة الحاج أحمد للتعليم الأساسي، واستكمال أعمال الرصف بالطرق الموازى لقرية العقال القبلى، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى وتذليل أى معوقات قد تعترض سير العمل.



كان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والوحدات القروية بالمرور الدوري على تلك المشروعات والتأكد من تقديم العمل بهذه المشروعات بالجودة المطلوبة ووفقا للخطة مع إيجاد حلول غير تقليدية لأي مشاكل أو تحديات قد تواجه عمليات التنفيذ مما يرتقى بالحياة والخدمات المقدمة للمواطنين بهذه القرى، خاصة وأن هذه المشروعات تحظى باهتمام ومتابعة من القيادة السياسية ومجلس الوزراء مع كافة الجهات المشاركة في عملية التنفيذ.



يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية كتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق الحضارى ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

تفقد مشروعات حياة كريمة بمركزي البدارى والغنايم (16)

تفقد مشروعات حياة كريمة بمركزي البدارى والغنايم (13)

تفقد مشروعات حياة كريمة بمركزي البدارى والغنايم (12)