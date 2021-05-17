لا يسمح بسفر المصريين.. تفاصيل عودة الرحلات بين مصر والسعودية

كشفت مصادر خاصة بسلطة الطيران المدني، أن قرار المملكة العربية السعودية بتقليص الدول المحظور السفر إليها- والتي لم تتضمن مصر- يخص الرحلات التي تنطلق من مطارات المملكة فقط وليست إليها، حيث أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي إقلاع أول رحلة طيران بعد رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج السعودية، وفق الإجراءات الاحترازية، استعدادًاللصعود على متن رحلة آمنة.

وأضافت المصادر، أن قوانيين الطيران تسمح للمعاملة بالمثل في مختلف دول العالم، موضحا أنه في حالة وصول رحلات من المملكة على متن خطوطها الوطنية سيتم تشغيل الخطوط الوطنية لمصر للطيران طبقا للقوانين الدولية.

وأكدت مصادر مطلعة بمصر للطيران، أن الشركة تسير رحلات استثنائية إلى كافة المطارات السعودية لعودة المصريين الراغبين في العودة، مضيفة أن الشركة تقوم أيضا بتسفير الفئات المسموح لهم بدخول المملكة من السعوديين ومرافقيهم من غير السعوديين أو أزواجهم وأطفالهم، وغير السعوديين الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة عمل زيارة سارية، أو حاملي تأشيرة إقامة سارية.



وأشارت المصادر إلى أن إعلان الممكلة العربية السعودية عن رفع اسم مصر من القائمة الحمراء يشمل السماح للمواطنين السعوديين بالوصول إلى مصر فقط وليس سفر المصريين إلى المملكة السعودية، وسفر المصريين ما زال معلقا حتى الآن ولم يتم تحديد موعد لإنهاء هذا التعليق.

ومددت السلطات السعودية، القيود المفروضة على المواطنين للسفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق منالجهات المعنية، معلنة تعديل القائمة من 20 إلى 13 دولة يحظر السفر إليها، لتضم القائمة الجديدة كلا من: “ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن،إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند".

كما أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عن اكتمال جميع استعداداتها للتشغيل الكامل للرحلات الدولية، بعد إعلان رفع تعليق السفرللمواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل،ابتداء من الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين 5 شوال 1442 الموافق 17 مايو 2021.