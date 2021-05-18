الثلاثاء 18 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ملكة جمال الكون

كل ما تريد معرفته عن ملكة جمال الكون 2021

أندريا ميزا
أندريا ميزا

فازت المكسيكية أندريا ميزا، البالغة من العمر 26 عاماً، بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021، وتمَّ منحها التاج الماسي من قبل ملكة جمال الكون 2019، ممثلة جنوب إفريقيا، زوسيبيني تونزي، والتي احتفظت بالتاج لمدة عامين بسبب إلغاء حفل العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا للمسابقة، ستعمل أندريا  كملكة جمال الكون على الدفاع عن حقوق المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقالت «ميزا» في بيان: «يشرّفني أنه تمّ اختياري من بين 73 امرأة أخرى رائعة وقفت معهن الليلة.. الحلم أصبح حقيقة أن ارتدي تاج ملكة جمال الكون، وآمل أن أخدم العالم من خلال مناصرتي للمساواة في العام القادم وما بعده».

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن ملكة جمال الكون 2021:

• عمرها 26 عامًا وهي من مدينة تشيهواهوا ومثلت بلدها الأم المكسيك بصفتها ملكة جمال المكسيك في مسابقة ملكة جمال الكون السنوية رقم 69.

• حاصلة على شهادة جامعية في هندسة البرمجيات.

• ناشطة وتعمل حالياً بشكل وثيق مع المعهد البلدي للمرأة الذي يهدف إلى إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي.

• فنانة مكياج وعارضة أزياء معتمدة ومتحمسة للنشاط والعيش بأسلوب حياة صحي.

• تتبع النظام النباتي، وتستمتع بالرياضات الشديدة في أوقات فراغها، بما في ذلك التزلج على الجليد والتزلج على الرمال.

• سفيرة العلامة التجارية السياحية الرسمية في مسقط رأسها تشيهواهوا.

وقالت بولا شوجارت، رئيسة منظمة ملكة جمال الكون: «من المؤثر بالتأكيد أن نرى التاج يبدأ رحلة جديدة الليلة مع أندريا، بعد عام لا مثيل له، وأعلم أن أندريا ستحكم بقوة وطموح ورشاقة».
 

أندريا ميزا
أندريا ميزا
أندريا ميزا
أندريا ميزا
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