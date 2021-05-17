قصة رفض الزعيم عادل أمام من مسارح التلفزيون بسبب التجنيد

مشوار طويل قام به الزعيم عادل إمام لكي يصل لمكانة كبيرة في قلوب كل المصريين، فلم يسبق لفنان أن يقوم بهذا المشوار أو يصل لهذة المكانة، جيل بعد جيل يعرف عادل امام مثلما يعرفون رموز الفن المصري مثل ام كلثوم وعبدالحليم وعبدالوهاب، يحتفل الزعيم عادل امام اليوم بعيد ميلاده الـ81 قدم خلال مسيرة فنية تتخطي الـ60 عام أبداعات فنية كثيرة بين السينما والدراما والمسرح.

رفض عادل إمام بسبب شهادة التجنيد

وفي عيد ميلاده فتحت "الدستور" صندوق ذكرياته وارشيفه الفني ونستعرض لكم حكاية نادرة وأزمة كبيرة تعرض لها عادل امام في بداية مشواره الفني لولا إيمانه بموهبته وصبره ما كان بهة القيمة حالياً بيننا، أثناء دراسة عادل امام في كلية الزراعة ذهب مع صديقه صلاح السعدني ليقدم في مسرح التلفزيون عندما قرر المسؤولين وقتها تقديم عروض مسرحية تعرض لأسبوعين على خشبة المسرح وتسجل للعرض التلفزيوني بعد ذلك، ودخل عادل امام الاختبارات ونجح وقدم عدة عروض ولكن بأدوار بسيطة وفي أحد المرات طالبوا المسؤولين في التلفزيون بتقديم اوراقه ومن بينهم شهادة التجنيد ولكن عادل امام في ذلك الوقت كان لازال طالب لم يتخرج وليس لديه شهادة تجنيد فأخبرهم بذلك فقاموا برفضوا.

إصرار عادل إمام على الاستمرار و بداية احترافه

في ذلك الوقت كان عادل إمام يحصل على أجر شهري 20 جنيه لكنه لم ييأس وقرر العودة لمسرح الجامعة مرة أخرى وكان رئيس فرقة التمثيل ليأتي بعد ذلك فرصة مشاركته في مسرحية "انا وهو وهي" بدور صغير جداً في الفصل الثاني وبالفعل وافق الزعيم وذهب لأول بروفة ليجد فؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولي يجلسون وجلس معهم ليقول مشهده ليضحكوا جكيعاً ويرحبوا جميعاً بوجوده معهم ليدخل في أول عرض له يقول مشهده ليجد ضحك هستيري من الجمهور وبدأ يرتجل من عنده ويزداد الجمهور في الضحك ومن هنا بدأت صداقته بفؤاد المهندس الذي كان أحد أسباب تألق عادل إمام بعد ذلك.

أخر أعمال عادل إمام

يشار إلى أن أخر أعمال الزعيم عادل إمام كان قيامه ببطولة مسلسل "فالنتينو" الذي عرض رمضان قبل الماضي وحقق نجاح جماهيري كبير وشارك فيه عدد كبير من النجوم علي رأسهم دلال، وشارك أيضاً مجموعة من النجوم الشباب أبرزهم حمدي الميرغني ومحمد الكيلاني طارق الابياري وهدي الاتربي وعمرو وهبة بجانب الفنانين سليمان عيد وبدرية طلبة ورضا ادريس ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين وانعام الجريتلي والمسلسل كان من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.