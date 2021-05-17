إحالة 9 أشخاص للنيابة العسكرية بفرشوط

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط برئاسة حافظ محمود حافظ، رئيس المركز، ونائبه سيد تمساح ، بالتنسيق مع العقيد مصطفى صالح، مأمور مركز شرطة فرشوط، 9 مواطنين للنيابة العسكرية، بتهمة حفر مطب، وبناء بدون ترخيص، تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، عن أنه تم إحالة مواطنين اثنين بقرية الكوم الأحمر، إلى النيابة العسكرية، بتهمة حفر مطب دون ترخيص، وإحالة 7 آخرين إلى النيابة العسكرية، بقرية العركي، بتهمة بناء مخالف عبارة عن تعلية بدون ترخيص.

كما شنت الوحدة المحلية، حملة أعمال نظافة ورفع مخلفات بمركز ومدينة فرشوط اليوم بقرية العسيرات والنجوع التابعة لها، أسفرت عن رفع 8 أطنان قمامة، وشد وتركيب أسلاك لعدد 38 عامود، وكشك قدرة 300 ك، بقرية العركي، ضمن خطة التنمية المحلية لهذا العام.

وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية بمراكز قنا التسعة كثفت حملاتها خلال عطله عيد الفطر المبارك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومتابعة غلق المحلات والكافيهات في المواعيد المحددة بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة التسول والتي أسفرت عن تحرير 85 مخالفة تموينية متنوعة، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية.

وأوضح محافظ قنا أن الحملات أسفرت عن تحرير 46 محضر لمحال ومطاعم ومقاهي وورش لمخالفتهم تطبيق تعليمات قرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق في تمام التاسعة مساء، وكذلك تحرير 27 محضر مخالفات الإجراءات الاحترازية وفض 9 أسواق تجارية مخالف بدائرة المحافظة، بالاضافة إلى تحرير 3 محاضر لمتسولين يستغلون الأطفال في أعمال التسول بمختلف مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن قنا ومديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية.

وناشد الداودي المواطنين بضرورة التحلي بالمسئولية ومساندة الدولة في تنفيذ قراراتها للخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر من خلال نشر ثقافة الالتزام التي تسهم بشكل كبير في الوقاية من الفيروس، والحد من انتشاره من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مجددا مطالبته المواطنين بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وعدم التهاون بارتداء الكمامات وتقليل التجمعات ومنع المصافحة بالأيدي.